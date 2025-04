Antonio David Flores: «No estoy escondido ni demacrado»

el norte Miércoles, 7 de abril 2021, 09:55 Comenta Compartir

Antonio David Flores ha reaparecido tras su despido fulminante de televisión al conocerse el relato de Rocío Carrasco en su documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. El colaborador fue captado por las cámaras a su llegada a la estación de Atocha en Madrid donde ha atendido tranquilamente a los reporteros.

Antonio David Flores decía: «Estoy bien. Tranquilo y fuerte. Vengo a una reunión con mi abogado. Voy al despacho ahora y voy a solucionar algunas cositas. A eso vengo. Quiero dejar un par de cosas claras. La primera es que cuando llegue el momento tomaré las acciones legales que tenga que tomar, las oportunas, las que me recomiende mi abogado porque se me está difamando, injuriando, calumniando y creo que me encuentro en el derecho de poder hacerlo y emprender las acciones legales en el Juzgado de Alcobendas, que ahí es donde se hace justicia», decía.

«Por otro lado, yo no estoy escondido ni mucho menos. No tengo mal aspecto, me encuentro bien. No estoy demacrado ni nada», decía haciendo alusión a los comentarios que se habían hecho sobre su aspecto físico. «La semana pasada fue Semana Santa y estuve en casa con mis hijos porque entiendo que me necesitaban y yo también los necesitaba a ellos. Obvio. Por lo tanto no estoy escondido. Ahora que tengo la oportunidad subo a ver al abogado», explicaba. «Lo último que quiero decir es dar las gracias a toda esa gente que, simplemente está poniendo en cuestión el documental de Rocío y que se basa en aclarar hechos y aspectos que han pasado en 25 años, que están en hemeroteca».

El colaborador ha querido mostrar su agradecimiento a las personas que sí que le están apoyando en estos momentos: «Agradecer a compañeros, periodistas, colaboradores, medios de comunicación que están intentando dar luz a toda esta historia y lo agradezco infinitamente. Lo demás ya lo veremos donde tengamos que verlo». Respecto a su hija, Rocío Flores, señalaba: «Rocío no se encuentra lo bien que debería de encontrarse. Ella está fuerte y estamos fuertes todos, que es lo importante en estos casos».

Además, ante una pregunta de una reportera, Antonio David Flores dejaba claro que no piensa que vaya a haber un acercamiento entre madre e hija: «¿Tú realmente piensas que ese documental está hecho con la intención de acercar posturas?». También ha aprovechado para desmentir distintos temas: «Es absolutamente falso lo del vídeo de Ortega Cano y Rocío Jurado. Es más, autorizo a que salga ese vídeo. Como tantísimas cosas que están contando que no son verdad». Tras esto, concluía: «Se va a demandar absolutamente todo lo que se pueda demandar. No sé qué opinará la gente que apoya a Rocío de que cobre 2 millones de euros. Yo también he ganado dinero pero no he vendido una historia de malos tratos».