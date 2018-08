Angelina Jolie ataca y los amigos de Pitt defienden al actor Angelina Jolie y Brad Pitt, junto con sus hijos. / BEKIA La actriz ha interpuesto una demanda contra el actor por, supuestamente, no pagar la pensión a sus hijos en los últimos 18 meses EL NORTE Jueves, 9 agosto 2018, 11:14

La guerra entre Angelina Jolie y Brad Pitt está más abierta que nunca, y en ella han comenzado a intervenir otros contendientes. La actriz ha interpuesto una demanda contra su ex por un supuesto impago mensual de lo establecido por sus hijos en los últimos 18 meses. Esto, como recoge la web de 'Bekia', ha provocado que los amigos de Pitt saliesen en su defensa.

«Brad Pitt ha pagado millones por mantener a sus hijos. Paga miles al mes por los terapeutas de sus seis hijos, gastos de viajes y guardaespaldas las 24 horas del día», comentaron a 'Page Six'.

Los amigos del actor creen que la demanda interpuesta ante el Tribunal Superior de Los Ángeles tiene el claro objetivo de hacerse pública «y que se tacharía a Pitt de un padre inútil, lo que no es cierto». La actriz sostiene que su ex no paga la pensión desde hace 18 meses, coincidiendo con el comienzo de los trámites de divorcio. Pero una fuente próxima al actor explicó a la revista 'People' que Pitt habría estado pagando una cifra «mucho mayor de la que estipulaba en cualquiera de los acuerdos y mucho más de la que cualquier juez hubiera ordenado su hubiera habido una orden establecida».

Otra piedra más en el camino de divorcio, un proceso que, según fuentes próximas a la actriz, Angelina quiere cerrar «el matrimonio de una manera que se despeje el camino hacia una nueva etapa en sus vidas y le permita a ella y a Brad [Pitt] volver a comprometerse como los verdaderos padres de familia que son».

Nueva polémica

Junto con esta demanda, la actriz se ha metido en un nuevo lío profesional. Según ha informado 'The Sun', Jolie ha decidido retirarse de la película 'Come away', una precuela de 'Peter Pan' y 'Alicia en el País de las Maravillas'. Su rodaje debería haber comenzado el pasado lunes, 6 de agosto, pero la actriz no apareció por el set y a última hora del día se comunicó la noticia de su abandono, haciendo peligrar el proyecto cinematográfico: «Los principales productores esperan convencerla de que reconsidere su decisión para que puedan ponerse en marchas las cosas, pero también están considerado planes de contingencia para que todo siga su curso».