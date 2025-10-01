Andy y Lucas cancelan 'por sorpresa' su concierto en A Coruña Andy, el 50% de 'Andy y Lucas', no contempla seguir cantando con él en un futuro

Andy y Lucas ha cancelado, a última hora, su concierto previsto para este domingo 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña, justo antes del cierre de su gira de despedida. La promotora Cersa Music ha informado que la suspensión se debe a «problemas en la producción del concierto», sin dar más detalles. La plataforma de venta de entradas ha comunicado que gestionará los reembolsos correspondientes.

Esta cancelación se suma a otras fechas suspendidas en su gira, alimentando los rumores sobre un posible distanciamiento entre los miembros del dúo gaditano. Esta suspensión se produce en plena gira 'Nuestros últimos acordes', anunciada como la despedida oficial de 'Andy y Lucas' de los escenarios tras más de 20 años de carrera.

La gira arrancó en abril de 2024 y se ha extendido más allá de lo inicialmente previsto, con conciertos en distintas ciudades de España. Su cierre está programado para el 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid.

El fin de gira radica en la salud de Lucas, que padece una cardiopatía que limita su capacidad para mantener el ritmo de trabajo que requieren las actuaciones en directo.

Futuro musical

La relación entre Andy Morales y Lucas González ha generado numerosos titulares en los últimos meses. Aunque la gira continúa oficialmente, se desconoce si habrá alguna modificación más. En cuanto a sus planes a largo plazo, Andy tiene intención de continuar su carrera en solitario, explorando nuevos proyectos musicales. Así lo aseguró en su entrevista con 'El Debate': «No me veía preparado para ir solo. Pero ahora sí. No tengo que demostrarle nada a nadie, solo a mí mismo. Y creo que este es mi momento (...). No contemplo seguir cantando con Lucas».

Unas declaraciones que nada tienen que ver con las que dijo Lucas en el programa 'Me quedo conmigo' de Mediaset Infinity. «Sé lo que no quiero ni deseo, y es cantar en un futuro en solitario. No me veo de verdad, de hecho me siento raro aquí hablando contigo sin Andy», apostillaba.

Sin embargo, esas decisiones del compositor pasan primero por la evolución de su salud. «Después de la gira vendrá el momento de estar tranquilo, de recapacitar, de ver cómo está el mundo de la música, de si tenemos que renovar, si a lo mejor tenemos que cambiar look... Pero yo recomiendo a todo artista que tiene que hacer un paréntesis en su carrera, un descanso, porque estar siempre en la palestra te quema», aseveraba a la psicóloga Alicia González.

Su relación

Sobre su relación con Andy, indicó que ambos se conocen desde hace más de dos décadas, sin embargo, no fue hasta 2003 cuando decidieron dar el salto y lanzar su primer disco. Ya desde entonces se determinó cómo sería su dinámica de trabajo y en quién recaería el peso profesional:en Lucas.

«Le dije que iba a ser yo el empresario del grupo porque era el más solvente. Yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo. Yo soy el que pago a los músicos, yo soy el que pago por sonido, yo soy el que pago al propio Andy, el que lleva el merchandising, el que habla con nuestro representante...», manifestó el cantante en el espacio de Mediaset Infinity.

Asimismo, puntualizaba que para ese tipo de trabajo Andy «no tiene esa disciplina». «No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no». Eso sí, recalcaba que «todo lo digo desde el cariño, Andy es mi familia, y yo sé que él me aprecia, me admira y me respeta también».

