Andy Byron reaparece públicamente junto a su mujer

El pasado mes de julio, se conocía la relación extramatrimonial que mantenía Andy Byron, ex CEO de Astronomer, con la que era su directora de RRHH, Kristin Cabot. La Kiss Cam que Coldplay suele utilizar en sus conciertos para conocer más de cerca a su público, les enfocó cuando ambos se estaban dando un estrecho abrazo y su reacción fue la que les delató. Al verse en la gran pantalla del estadio, ambos se asustaron y se escondieron debajo de la grada, por lo que hasta el propio Chris Martin dijo: «O son muy tímidos o están teniendo una aventura»; un vídeo que se hizo mundialmente viral en cuestión de segundos.

A raíz de ello, Byron dimitió como CEO de su empresa de datos y Kristin Cabot hizo lo propio como directora de Recursos Humanos. En el ámbito personal, la mujer del ex CEO, Megan Byron, con la que tiene dos hijos, cambió su apellido de casada por el de soltera, Kerrigan, sin que pronunciara una sola palabra al respecto. Lo único que se supo de ella es que se recluyó en su lujosa casa de playa en Kennebunk, Maine, mientras recibía el apoyo de su familia. De ahí que hayan sorprendido tanto las fotografías que ha publicado en exclusiva el Daily Mail.

Paseando juntos

Lejos de los rumores sobre la solicitud de divorcio que hizo Megan poco después de que saltara la noticia viral, el diario captó a esta pareja, que aún conserva sus alianzas, paseando juntos y tranquilamente por los alrededores de la casa costera que tienen en propiedad.

En las fotografías publicadas, los dos visten ropa deportiva y calzado cómodo y sonríen mientras dan un paseo bajo el sol del otoño estadounidense. Igualmente, les captaron haciendo un picnic en la playa, de lo que se deduce que ambos estarían dando una segunda oportunidad a su relación. Poco después, la prensa también vio a Megan con ropa más veraniega y una bolsa de la compra, mientras sonreía relajadamente a los periodistas que la enfocaban. Algo totalmente inesperado después del escándalo público que supuso la revelación de la Kiss Cam del grupo liderado por Chris Martin.

Después de la oleada de reacciones que causó el vídeo de la infidelidad más comentada de la historia, hasta el propio cantante bromeó en su siguientes conciertos sobre lo ocurrido, advirtiendo a los asistentes que iban a encender la cámara. En su desesperación, Astronomer llegó a contratar a la actriz Gwyneth Paltrow, exmujer de Chris Martin, para que les ayudase a lavar su imagen. Sin embargo, y a pesar de la repercusión que tuvo la aventura de Byron con una de las principales responsables de su empresa, parece que él y su mujer han conseguido superar el bache.