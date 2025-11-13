Andy anuncia sus primeros conciertos sin Lucas y publica 'Marioneta' El cantante ha firmado con la agencia de management más poderosa de España que lleva a David Bisbal, Aitana, Lola Índigo, Malú, Pablo Alborán, Raphael, Vanesa Martín o Rozalén, entre otros

La carrera en solitario de Andy Morales ha arrancado definitivamente tras su firma con GTS, la agencia de management que gestiona las carreras de muchas de las grandes estrellas del pop español como David Bisbal, Lola Índigo, Malú, Pablo Alborán, Raphael, Vanesa Martín o Rozalén, entre otros, y que cuenta con oficinas en más de diez países en Latinoamérica y Estados Unidos, además de España y Portugal.

Andy ha dado su pistoletazo de salida con un primer single titulado 'Marioneta', una canción en la que el artista da voz a una historia de amor del pasado, un desamor que se transforma en liberación. «A través de una letra sincera y poderosa, Andy retrata el momento en que uno se desprende conscientemente de una relación tóxica para recuperar su propia luz», dice la nota de prensa del single.

Compuesto por Raúl Cabrera y producido por Juanma Leal, también director musical de la banda que le acompañará en este nuevo camino, 'Marioneta' fusiona la esencia pop con el inconfundible sello andaluz y la voz aflamencada de Andy.

El videoclip de 'Marioneta' fue grabado en un estudio de Sevilla a mediados de octubre, bajo la dirección de Jonai Mancilla y Carlos Villanego, quienes han sabido captar a la perfección la esencia íntima y emotiva de la canción.

'Marioneta'

«Al fin llegó el momento que tanto esperaba / Para estar contigo a solas y mirarnos a la cara / Quiero dar un paso al frente / Porque ya nada me calla / El silencio cumplió su tiempo / Y ahora no me faltan ganas», dice la primera estrofa del tema, que apenas es un aperitivo de lo que viene después.

«Me dejé tratar como una marioneta / Y sentirme a tu antojo / Pero mi alma ahora grita: ¡Voy a cambiarlo todo! / Quién eres tú para jugar con mis sueños / Quién eres tú para hablar de sentimientos / Si tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo / Olvídate de mi persona porque para ti no existo / Eres tan poca cosa para mí / Tú quédate con tu egoísmo», canta Andy, antes de terminar con tres versos lapidarios: «Para todo el mundo fue creíble nuestra historia / Pero mi mente no perdona y no se borra de mi memoria / Tantos desprecios por tu parte que no merecían mi persona».

«Con este tema el artista da paso a una nueva etapa llena de pasión, emoción y libertad, poniendo en valor todo lo aprendido a lo largo de su carrera y reafirmando la autenticidad y madurez que siempre han definido su esencia artística. Y es el preámbulo a lo que será un nuevo disco cuyo lanzamiento está previsto para el primer trimestre de 2026», explican desde GTS.