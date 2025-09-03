El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Anabel Pantoja en una imagen de archivo. Euripa Press

Anabel Pantoja reaparece en el talent show 'Bailando con las estrellas'

La sobrina de Isabel Pantoja competirá con otros famosos como Pepe Navarro, Bárbara Rey o Manu Tenorio, entre otros

El Norte

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:44

Anabel Pantoja regresa a Mediaset, en calidad de concursante de 'Bailando con las estrellas', el talent show que estrena su segunda edición el próximo sábado 13 de septiembre.

«Apostamos por el talento, el espectáculo y el entretenimiento, por eso volvemos a confiar en 'Bailando con las estrellas' como buque insignia», ha dicho Jaime Guerra, director de Producción de Mediaset, durante la presentación del programa.

Anabel vuelve a la pequeña pantalla, después de superar un año difícil que comenzó con el ingreso hospitalario de su hija y que continuó con un accidente que sufrió recientemente Anabel y del que ya está recuperada.

Pepe Navarro, un fichaje adelantado por Informalia, y Bárbara Rey son los principales nombres del casting del nuevo 'Bailando con las estrellas', junto a Anabel Pantoja. «Llevaba años haciendo cosas que no eran las que yo deseaba, como actriz o presentadora que he sido. Por eso, para mí es un honor formar parte de este equipo», ha indicado Rey. Blanca Romero, Manu Tenorio, Jorge González, Nerea Rodríguez, Matías Roure, Sara Escudero, Iago García, Nona Sobo, Aless Gibaja y Tania Medina (La isla de las tentaciones) completan el casting.

Inmaculada Casal, mujer de María del Monte, y Pelayo Díaz se unen al programa como miembros del jurado. Por su parte, Blanca Lee, Julia Gómez y Gorka Márquez completan el grupo de profesionales que valorarán a los participantes de este concurso que volverán a presentar Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

