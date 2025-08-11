Ana Peleteiro explota, cansada de las acusaciones racistas La atleta gallega vuelve a defenderse de las acusaciones de racismo por la manipulación de un vídeo que ya le causó quebraderos de cabeza en el momento de su publicación

Hundida por la pérdida del bebé que esperaba junto a Benjamín Campoaré, Ana Peleteiro tiene que dedicar las pocas fuerzas que le quedan para defenderse de nuevas acusaciones racistas, basadas en comentarios del pasado sacados de contexto. Las redes sociales han rescatado un audio, sacado de una entrevista en el pódcast de su amiga Laura Escanes, en el que Peleteiro hacia un comentario irónico que daba la vuelta a la red. «El pobrecito blanco... Es como: 'Cariño, no vengas, ¿sabes?'», una frase, en tono irónico y en un ambiente relajado, que le valía ponerse en el disparadero.

Y Peleterio, como recoge 'Trending Topic', ha saltado a la palestra para defenderse. «Honestamente voy a hablar de esto porque ya estoy cansada de que se manipule un vídeo mío para intentar hacerme daño, mandarme 'hate' y cada vez que algún atleta español gana algo, a mí se me nombra, como si a mí eso me perjudicara, me hiciera daño o estuviera triste porque se me tacha de algo que no soy, que es racista y es algo completamente falso».

La atleta continúa: «Quiero aclarar, y lo hago ya por última vez, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, pero honestamente es que estoy cansada, que ese vídeo está manipulado. Ese vídeo sale de un pódcast con Laura Escanes, que es una persona que yo conozco desde hace muchos años. Me invitó a su pódcast y hablamos de un montón de temas diferentes. Entre ellos la igualdad y el racismo en mi deporte, que es el atletismo. Hablé largo y tendido. Quien se paró a ver el vídeo lo entendió y quien solo vio ese fragmento, obviamente, lo malentendido. Porque como usé la ironía para hablar de un tema como es la realidad de los 100 metros en el atletismo, obviamente pues lo utilizaron para hacer lo que están haciendo, que es manchar mi imagen y dejarme de algo que yo no soy, que es racista», pone sobre la mesa esas circunstancias en las que se pronunciaron unas palabras que no paran de volvérsele en contra.

Peleteiro explica nuevamente algo que es más que obvio y evidente: que, mientras que en las pruebas de velocidad de atletismo suele ser gente de raza negra quien se alce con la victoria, en la natación son blancos. A lo largo de esa grabación en la que no se deja nada en el tintero, hace hincapié sobre esas diferencias entre la supremacía de una y otra raza según de qué deporte estemos hablando.

«En el atletismo no hay racismo»

«De todas formas, quiero aclarar que lo que yo quería decir es que en el atletismo no hay racismo. No hay racismo porque gana el que más corre, el que más salta y el que más lanza, sin tener en cuenta ni la tez de tu ni tu religión, ni de qué país eres, ni absolutamente nada. De hecho, siempre digo que una de las riquezas más grandes que tiene el atletismo es la multiculturalidad que hay», reflexiona. «No tiene ningún tipo de sentido atacarme cada vez que un chaval español gana una carrera», dice muy dolida la de Ribeira.

Peleteiro quiere desligarse de esos comentarios que la tachan de algo que no es: «Lo único que yo quiero aclarar es que para nada tengo esa ese pensamiento, esa mentalidad. Para nada soy una persona racista. Siempre para aquellos que me conocéis, mi mensaje de forma pública ha sido a favor de la igualdad, del respeto y de el amor hacia todos, sin tener ningún tipo de de odio hacia aquel que sea diferente a lo que tú eres, seas lo que seas». Y le duele por quienes la quieren: «Me da muchísima pena, de verdad, que eh personas que me tienen aprecio y estima vean ese fragmento y piensen que soy ese tipo de persona, porque para nada. Me duele mucho».

«Yo soy una persona mestiza y me siento superorgullosa de serlo porque la mitad de mi ADN es blanco, la mitad de mi ADN es negro», matiza. «Me siento super afortunada de mis raíces por ambas partes, aunque mi parte negra no las no la conozco, pero creo que el mestizaje, la mezcla y todo lo que sea conocer algo diferente a lo que tú eres es riqueza. Así me lo han enseñado mis padres y así lo transmito yo cada día, con lo cual quería hacer este vídeo para aclararlo».

«Sé que probablemente esta gente seguirá haciendo estos vídeos de odio y de tal, pero al menos aquellos que me seguís y que realmente os gusta lo que hago, que sepáis el tipo de individuo que soy realmente», dice antes de cerrar el vídeo: «Lo que te define como individuo es lo que tú eres y lo que tú demuestras hacia la sociedad. Así que hasta aquí mi vídeo y mi aclaración».

