Un ex amigo de Georgina destapa su mentira más escandalosa Pablo Boone ha asegurado que la joven de Jaca no conoció a Cristiano Ronaldo en la tienda de Gucci, sino que lo hizo en la noche madrileña, «en la discoteca Opium», un lugar muy exclusivo

Pablo Boone, examiga de Georgina, asegura que trabajaba con la modelo de Jaca en los grandes almacenes situados en el Paseo de la Castellana donde surgió el flechazo entre la dependienta y Georgina Rodríguez. Así, al menos, lo han relatado ellos todos estos años: ella trabajaba como dependienta y él acudió como cliente. Sin embargo, parece no es tal y como lo han contado: «Yo estaba presente y me di cuenta de que no fue una casualidad, que él entró y se miraron y enamoraron. No, ellos se conocían de antes».

Concretamente, de la noche madrileña y un garito muy, muy exclusivo: «Se conocieron en la discoteca Opium, los dos iban allí a pasarlo bien, sobre todo ella, que estuvo con Santana y Miguel Ángel Silvestre antes de Cristiano», ha contado Pablo a Tardear. Asegura que hay imágenes que lo atestiguan y que cuando la relación en el futbolista y la de Jaca se afianzó, los asesores del portugués tomaron cartas en el asunto para «limpiar la imagen» de Georgina. «El representante de Cristiano la metió en la tienda de Gucci y luego la llevaron a Prada, pero era imposible porque la gente iba con las camisetas para que se las firmara y la tuvieron que sacar».

Pablo afirma que Georgina era muy ambiciosa en aquella época y se movía como pez en el agua por los ambientes más selectos: «Yo no sabía que ella se iba a liar con Ronaldo. Es verdad que era un poco prepotente e iba buscando lo que iba buscando». Y remata: «Ella ya iba de estrella cuando era dependienta».

Comenzaron su relación en 2016 y es una de las parejas más consolidadas del panorama deportivo.