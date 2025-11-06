El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Amaia Salamanca y David Verdaguer en 'La Revuelta'. RTVE

Amaia Salamanca se niega a responder a las preguntas clásicas de Broncano

La actriz ha visitado junto a David Verdaguer 'La Revuelta' para promocionar 'Siempre es invierno', película que protagonizan juntos

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:24

Amaia Salamanca y David Verdaguer han acudido este miércoles, 5 de noviembre, a 'La Revuelta' para promocionar la nueva película que protagonizan 'Siempre es invierno', que se estrena este viernes 7 de noviembre en cines.

Como es tradición, el presentador le ha hecho a sus invitados las correspondientes preguntas clásicas y estos las han respondido. «Empieza tú», le indicó a Verdaguer, ya que los únicos datos que tenía sobre él en relación con dichas cuestiones eran más antiguos que los de Amaia Salamanca. «No tengo nada en propiedad. La primera vez que me entrevistaste tenía 70.000 euros y ahora 200.000», respondió con sinceridad. «Han pasado ya ocho o nueve años. Enhorabuena, gracias por el dato», le agradeció el jiennense a su invitado. «Hoy soy honesto, es por la luna», bromeó él.

«Amaia entiendo que no lo va a dar», apuntó Broncano, y acertó, ya que se negó a dar datos concretos. «Bueno, haz entre tanto y tanto, un pequeño abanico», le pidió. «Seguramente tenga menos que la última vez que vine, tengo tres hijos, me salen muy caros», reconoció en una primera instancia. «¿Comen mucho?», quiso saber el presentador. «Las extraescolares, el colegio [...] Aparte, tengo acciones en Telefónica, osea que...Pero venga, que esto va a subir», aseguró entre risas.

«Contéstame a la del sexo, al menos», prosiguió Broncano. «Pues seguro que menos que la otra vez también», indicó Amaia Salamanca. Broncano le dio los baremos, pero su respuesta no fue con datos exactos: «No te puedo dar, estoy desplomada». «No me lo esperaba», le dijo el cómico.

Por su parte, David Verdaguer sí respondió, haciendo las cuentas con el baremo: «No ha sido un buen mes, por trabajo, por cosas... tres puntos, es que muy mal [...] Bueno y 20 de masturbación».

