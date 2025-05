Amaia Montero sigue queriendo a Gonzalo Miró En medio de los rumores sobre su posible regreso a La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero ha vuelto a captar la atención de todos no solo por su carrera musical, sino también por su vida personal

Amaia Montero compartió una emotiva publicación en Instagram junto a su expareja y gran amigo, Gonzalo Miró, con quien mantiene una estrecha relación desde hace años. «Qué suerte, qué gran suerte tengo de tenerte como amigo. Siempre cuidándome, protegiéndome sin fallarme nunca. GRACIAS TE QUIERO», escribió la cantante junto a una foto de ambos durante unas vacaciones. Gonzalo Miró siempre ha sido uno de los apoyos más constantes en la vida de Montero. Hace unas semanas, como recoge Bekia, reconoció que «está mejor y contenta. La veréis más pronto que tarde».

Amaia Montero y Gonzalo Miró rompieron como pareja en 2011. «Tomamos la decisión poco a poco. Ha sido una ruptura con cariño y respeto», reconoció Miró en el programa 'Corazón', demostrando que el vínculo entre ellos se ha transformado en una gran amistad. La reaparición de Amaia en redes sociales con esta fotografía junto a Gonzalo simboliza no solo el cariño que se tienen, sino también un posible nuevo comienzo para la cantante, tanto en lo personal como en lo profesional.

Polémica con Cayetana Guillén Cuervo

Amaia también estuvo en el centro de la información gracias a su amiga Cayetana Guillén Cuervo, quien reveló que Montero podría volver a La Oreja de Van Gogh: «Ella me pidió que por favor no se lo dijera a nadie», confesó Cayetana, quien también aseguró que su amiga «está muy ilusionada pero quiere ir poco a poco». Estas declaraciones se tomaron como una confirmación no oficial, lo que generó un gran revuelo entre los seguidores de la artista y los medios.

Pero Cayetana tuvo que pedir disculpas públicamente. En un comunicado, aclaró que sus palabras nacieron «desde la emoción, el amor y la admiración profunda«» hacia Amaia, y reconoció que solo estaba recordando una conversación privada entre amigas. La actriz explicó que Amaia le había expresado su deseo de volver a la música, pero le pidió que no lo hiciera público aún, ya que no sabía «ni cuándo ni cómo».