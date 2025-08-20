Álvaro Morata estrena su nueva vida italiana

El Norte Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:08 Comenta Compartir

Los hechos demuestran que Álvaro Morata ha tomado una buena decisión al abandonar su antiguo club, el Galatasary turco, para fichar por el Como italiano, equipo que entrena su amigo Cesc Fábregas.

El jugador madrileño, más unido que nunca a su pareja Alice Campello y acompañado por sus hijos, está viviendo su particular 'Dolce vita' en la impresionante región italiana bañada por el Lago Como. Recién llegada de Nueva York, tras una escapada con sus pequeños Alessandro y Leonardo (7), Edoardo (5), y Bella (2) a la Gran Manzana, Alice y Morata se han reencontrado en su nuevo hogar y han aprovechado un hueco en los entrenamientos del delantero con su nuevo conjunto para hacer turismo por los alrededores del famoso lago.

Ampliar

Un gran plan para tomar contacto con la que será su casa a partir de ahora, y que Álvaro no ha dudado en compartir con sus seguidores en Instagram, abriendo el álbum familiar de sus primeros recuerdos familiares en Como. Instantáneas en las que, pendientes en todo momento de sus hijos y derrochando amor y felicidad a raudales, la enamorada pareja no solo ha navegado por la laguna -refugio de celebrities como George y Amal Clooney-, protagonizando un apasionado beso de película, sino que también han visitado uno de sus rincones más emblemáticos: los jardines de Villa d'Este en Cernobbio, una villa renacentista rodeada de jardines barrocos y mosaicos con siglos de historia.

Unas imágenes que reflejan la ilusión y la felicidad de Morata y Alice ante su nueva etapa después de haber residido en los últimos años en Turín, Madrid, Londres, Milán y Estambul, y de nuevo en el país natal de la modelo y empresaria, en el que se dieron el 'sí quiero' en el año 2017.