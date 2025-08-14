Álvaro Morata y Alice Campello abandonan la 'tortura' turca

El Norte Jueves, 14 de agosto 2025, 11:05 Comenta Compartir

Álvaro Morata (32 años) y Alice Campello (30 años) han decidido poner punto y final a una experiencia que puede calificarse de nefasta, tanto a nivel profesional como personal, en Turquía. Apenas seis meses después de aterrizar en Estambul para iniciar lo que parecía un capítulo lleno de ilusión en el Galatasaray, el delantero madrileño ha roto su silencio con un comunicado en el que agradece el apoyo de la afición, pero no oculta su decepción con la gestión del club.

Morata, su pareja Alice y sus cuatro hijos, fueron recibidos como héroes. El jugador posó con la camiseta naranja y roja del equipo, mientras Alice, siempre optimista, celebraba entonces la posibilidad de disfrutar de una vida más tranquila: «Estamos en familia, damos muchos paseos… ahí la gente no te para muchísimo por la calle y podemos hacer una vida muchísimo más normal y eso ahora nos viene bien», contaba. Sin embargo, tras esa calma inicial, comenzaron los problemas.

Ahora, en el momento de la despedida, Morata no solo ha querido despedirse de la afición, sino también explicar con transparencia por qué la etapa ha terminado antes de lo previsto: «Queridos aficionados del Galatasaray y pueblo de Turquía, quiero agradecer sinceramente el cariño, la calidez y el apoyo que me habéis mostrado. Me hicisteis sentir bienvenido desde el primer día, y vuestro apoyo ha sido de los más extraordinarios que he vivido en mi carrera».

Junto al agradecimiento, el delantero ha dejado claro su malestar: «Lamentablemente, no puedo decir lo mismo sobre mi experiencia con el club. Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se respetaron».

El futbolista detalla que los compromisos pactados no se cumplieron, hasta el punto de renunciar a parte de su salario y a otros derechos contractuales. «No reconocer ni compensar lo que se ha ganado me parece inaceptable y contrario a los valores de equidad y profesionalidad en los que creo», sentencia.

En el mismo texto, Morata dedica unas palabras especiales al entrenador, al cuerpo técnico y a sus compañeros, así como al personal de las instalaciones del club. Y reconoce que este tipo de asuntos rara vez se hacen públicos, pero asegura que debía dar la «verdadera explicación» a quienes le mostraron apoyo desde su llegada.

Ahora será Italia, país natal de Alice, el lugar en el que planean establecerse. Allí, el jugador tiene previsto incorporarse al Como 1907, lo que también les permitirá estar más cerca de su familia y su círculo íntimo.

Alice, que en una entrevista reciente confesó que «cuando el amor es grande, al final las cosas se solucionan», ha acompañado a Morata en cada paso de esta decisión. Sus cuatro hijos, los gemelos Alessandro y Leonardo, Edoardo y la pequeña Bella, han sido testigos de un año intenso, marcado por mudanzas, reconciliaciones y un nuevo comienzo.