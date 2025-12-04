Alexia Rivas, tras compartir en redes sociales su alopecia areata: «No me quiero ocultar má» La colaborador de 'El tiempo justo' ha recibido el apoyo de sus compañeros tras compartir su problema de salud

Alexia Rivas ha revelado en 'El Tiempo Justo' que padece una alopecia areata, una condición que provoca la aparición de calvas redondas en distintas zonas del cuerpo y que, en su caso, ha afectado a su cuero cabelludo. «Llevo un 2025 malo, con problemas. Yo me trago todo», confesaba: «Parezco siempre alegre e irónica, pero sufro». Ese estrés acumulado, sumado a una serie de dificultades personales y profesionales, terminó manifestándose de forma física.

Alexia ha contado cómo se dio cuenta de que tenía una calva en la cabeza, causada por el estrés: «Mi madre me dijo: '¿Qué tienes en la cabeza?'», recuerda. Al verse la placa por primera vez, la impresión fue tal que terminó en el baño vomitando: «Pensé que me estaba quedando calva», admitía la colaboradora.

A pesar de intentar ocultarlo durante un mes con ayuda del equipo de peluquería del programa, decidió mostrar públicamente la calva para concienciar sobre esta afección: «Quería enseñarlo porque mucha gente lo sufre y no lo sabe. Me han escrito personas que se han dado cuenta gracias a mi mensaje», explicaba, señalando que padres, personas mayores o niños que no pueden expresarlo también pueden padecerla sin identificarla.

La colaboradora ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales: «El estrés es terrible, genera enfermedades físicas y tenemos que tener cuidado. Da igual a lo que te dediques: todos tenemos problemas. Yo quiero mostrarme humana y cercana, que vean que si a mí me pasa, no están solos», reconocía.

