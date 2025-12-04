El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alexia Rivas, en una imagen de archivo. Europa Press

Alexia Rivas, tras compartir en redes sociales su alopecia areata: «No me quiero ocultar má»

La colaborador de 'El tiempo justo' ha recibido el apoyo de sus compañeros tras compartir su problema de salud

El Norte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:13

Alexia Rivas ha revelado en 'El Tiempo Justo' que padece una alopecia areata, una condición que provoca la aparición de calvas redondas en distintas zonas del cuerpo y que, en su caso, ha afectado a su cuero cabelludo. «Llevo un 2025 malo, con problemas. Yo me trago todo», confesaba: «Parezco siempre alegre e irónica, pero sufro». Ese estrés acumulado, sumado a una serie de dificultades personales y profesionales, terminó manifestándose de forma física.

Alexia ha contado cómo se dio cuenta de que tenía una calva en la cabeza, causada por el estrés: «Mi madre me dijo: '¿Qué tienes en la cabeza?'», recuerda. Al verse la placa por primera vez, la impresión fue tal que terminó en el baño vomitando: «Pensé que me estaba quedando calva», admitía la colaboradora.

A pesar de intentar ocultarlo durante un mes con ayuda del equipo de peluquería del programa, decidió mostrar públicamente la calva para concienciar sobre esta afección: «Quería enseñarlo porque mucha gente lo sufre y no lo sabe. Me han escrito personas que se han dado cuenta gracias a mi mensaje», explicaba, señalando que padres, personas mayores o niños que no pueden expresarlo también pueden padecerla sin identificarla.

La colaboradora ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales: «El estrés es terrible, genera enfermedades físicas y tenemos que tener cuidado. Da igual a lo que te dediques: todos tenemos problemas. Yo quiero mostrarme humana y cercana, que vean que si a mí me pasa, no están solos», reconocía.

