Álex Álvarez, en una imagen de archivo. Redes Sociales

Álex Álvarez, el reportero que entrevistó por última vez a Encarnita Polo

El periodista ha revelado lo que nunca contó la artista: «Se me partió el corazón»

El Norte

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:55

El programa 'El tiempo justo' ha recuperado la última entrevista que concedió Encarnita Polo en el año 2022 al reportero Álex Álvarez, con quien pasó más de seis horas en Ávila y a quien, según ha desvelado él mismo, también confió aspectos íntimos y dramáticos de su situación personal. En aquella ocasión, la artista hablaba de la ruina económica que arrastraba: «Estoy arruinada, yo gasto poco… no llego a fin de mes», decía.

La emisión del fragmento incluía también sus polémicos comentarios sobre el colectivo LGTBI, que en su día generaron una oleada de críticas en redes y que ella misma lamentó posteriormente. «Era otra generación», comentaban Joaquin Prat mientras veían unas imágenes que marcaron un antes y un después en la figura pública de la cantante.

Dato desconocido

Tras recordar las declaraciones más controvertidas, Álex Álvarez ha aportado un dato desconocido hasta ahora: Encarnita Polo se puso en contacto con él después de la emisión para disculparse por sus palabras. Según relató en directo: «Me pidió perdón porque se sintió muy mal. Me dijo que no lo dijo desde el corazón, que era una forma de pensar muy antigua, pero que realmente no lo pensaba así».

El reportero explicó que la artista vivió momentos muy duros tras la entrevista, especialmente cuando las redes sociales la señalaron por sus comentarios. «Lo pasó fatal», aseguró.

El reportero confesó que aquel día pudo ver de cerca la realidad económica y emocional en la que vivía Encarnita Polo en sus últimos años: «Me contó una anécdota que… de verdad, se me partió el corazón. Me dijo: '¿Me puedes invitar a merendar? No tengo nada de dinero'. Y a partir de ahí… hice algo por ella que no quiero contar, pero fue muy triste».

