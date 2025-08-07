El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Albert Rivera y Carla Cotterli, en una imagen de archivo. Europa Press

Albert Rivera y Carla Cotterli celebran su segundo aniversario juntos en la Costa Oeste de EEUU

La pareja sobrevoló el Gran Cañón del Colorado en helicóptero

El Norte

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:26

Albert Rivera y Carla Cotterli cumplen su segundo año juntos y lo han querido celebrar con un viaje inolvidable por la Costa Oeste de Estados Unidos. La pareja, enemiga de compartir sus planes, ha sorprendido al compartir públicamente algunos detalles de estas vacaciones que marcan un nuevo capítulo en su sólida relación.

Durante su periplo, la expareja de Malú y su novia actual han recorrido algunos de los lugares más emblemáticos de California, visitando Los Ángeles, Malibú, Santa Bárbara, Carmel by the Sea, San Francisco y Sausalito. Después de explorar la costa californiana, pusieron rumbo a Nevada para dejarse seducir por el bullicio y las luces de Las Vegas, antes de vivir uno de los momentos más especiales del viaje: sobrevolar en helicóptero el majestuoso Gran Cañón, experiencia que Rivera siempre había soñado.

El exlíder de Ciudadanos compartió sus impresiones a través de imágenes y reflexiones, reconociendo que fue «uno de esos lugares que siempre quise ver» y describiendo la travesía como «la manera más espectacular y recomendable posible: en helicóptero, desde Las Vegas a Arizona y vuelta, con la puesta de sol y sobrevolando el skyline de una de las ciudades más icónicas del mundo».

Carla Cotterli, diseñadora y empresaria, también publicó instantáneas del viaje, incluido un posado lleno de color junto al icónico puente de San Francisco. Según confesó, este viaje está siendo «un auténtico sueño» para ambos, aunque admitió con humor que Las Vegas es de esos sitios que «hay que visitar al menos una vez en la vida, pero con una vez es suficiente».

