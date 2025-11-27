Alba Flores desvela el ritual que siguió al cumplir la edad con la que murió su padre La actriz visitó 'La Revuelta' para presentar 'Flores para Antonio', el documental con el que homenajea a su padre

El Norte Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:14 Comenta Compartir

Alba Flores ha acudido a 'La Revuelta' para presentar 'Flores para Antonio', el documental que ha hecho como homenaje a su padre, Antonio Flores. Durante la entrevista, la intérprete ha revelado el ritual que hizo cuando cumplió 33 años, edad con la que su progenitor falleció en 1995. «No sé tu padre qué nivel de apertura respecto al público tenía, o sea, si era un tío más reservado o superabierto», quiso saber el jiennense en una primera instancia.

«Era increíble, muy transparente. Y eso ha marcado también el tono, porque es difícil hacer una peli a alguien que no está, porque no le puedes preguntar cuánto quieres que se cuente o qué quieres que se cuente», respondió la joven.

A continuación, Alba Flores detalló cuál fue la manera de darle forma al proyecto: «Había una hemeroteca, pudimos ver sus entrevistas y nos dimos cuenta de que él era natural, la palabra que mejor le define, no ocultaba nada». «Es bastante bonito porque yo también me he dado cuenta de que en mi familia no hay mucha diferencia en cómo somos en casa a cómo somos en público», aseguró la actriz.

«¿Qué edad tenía él cuando abrió?», le preguntó Broncano. «33» respondió la protagonista de La casa de papel. «Claro, eres mayor que él. ¿Eso te afecta de alguna manera?», prosiguió el comunicador. «Totalmente, tuve que hacer un ritual», le indicó su invitada, antes de explicarlo.

«Hice una cosa muy sencilla: una tarta sacher y le dije a mi familia que necesitaba que sopláramos todas las velas juntas, compartirla y que de alguna manera me acompañaran para darme permiso para vivir más que mi padre», confesó.