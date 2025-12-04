Alba Carrillo se considera «una de las víctimas» del conde Lequio Lequio La televisiva ha celebrado la salida del conde de Mediaset y afirma que ella también «sufrió» su actitud

El Norte Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:24 Comenta Compartir

Primero fue Antonia Dell'Atte y ahora Alba Carrillo quien ha expresado su alegría por conocer el despido de Alessandro Lequio de Mediaset tras la denuncia de malos tratos y ha asegurado que ella también «sufrió» la actitud del conde, además de precisar que «ha hecho daño a muchísimas mujeres».

La colaboradora de 'D Corazón' expresó su alivio, a la vez que reinvindicó la necesidad de un cambio profundo en la forma de hacer televisión, eliminando ciertas actitudes y comportamientos. Con Lequio en el foco, claro.

A su juicio, Lequio «ha hecho daño a muchísimas mujeres» y el despido de Mediaset es una consecuencia lógica del testimonio aportado hace unas semanas por Antonia Dell'Atte, exmujer del conde. «Ya está bien de que demos cabida a la idea de que las mujeres falsifican denuncias. Son ínfimas las que lo hacen», ha valorado Alba Carrillo.

«Una de las víctimas'

La modelo ha querido hablar de su propia experiencia con Alessandro Lequio, con quien ha coincidido en diferentes momentos de su carrera televisiva. Así, ha advertido que ella misma se considera «una de las víctimas» del aristócrata y ha recordado cómo durante su etapa en 'Sálvame' vivió momentos muy desagradables junto a él. Según su versión, el conde llegó a insinuar que ejercía la prostitución. De todas formas, ha apuntado que no quiso llevar aquel episodio al extremo «por respeto» a la situación que en ese momento vivía Álex, el hijo de Lequio y Ana Obregón, un gesto que define como «un acto de humanidad».

Las reacciones se han ido sucediendo y en 'Sálvame' —ahora en la cadena TEN— muchos de sus colaboradores han recibido la salida de Alessandro Lequio de Mediaset como una especie de victoria simbólica frente a Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, con la que mantuvieron un conflicto durante años.