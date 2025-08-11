Aitana y Plex pasean su amor en secreto por Bali La cantante catalana y el youtuber han compartido pistas de su estancia en una villa exclusiva en esa isla de Indonesia, donde disfrutan del verano con amigos y lejos de las cámaras

Bali ha sido el destino elegido por Aitana para desconectar y disfrutar de unos días después de un intenso verano con conciertos por todo el mundo, acompañada por su amor, el creador de contenido Plex, con quien mantiene una relación cada vez más visible, como recoge Bekia.

A pesar de que la pareja no ha dado a conocer su ubicación exacta, han sido las pistas dejadas en las redes sociales las que han permitido que los fans de la cantante descubran su destino vacacional: una lujosa villa de estilo balinés, alejada de turistas, equipada con inmensos ventanales, jardines increíbles, zonas chill out y una piscina infinita con vistas al océano. La casa, diseñada para la intimidad y el confort, ha sido escenario de varias fotografías compartidas por Plex y su entorno.

Lejos de esconderse, Aitana y Plex han hecho apariciones conjuntas y compartido momentos personales a través de sus redes. El gesto más revelador llegó en el último concierto de la artista en Madrid, cuando Aitana agradeció públicamente a 'Dani', nombre real de Plex, su apoyo.

Tres amores

Después de su mediática relación con Miguel Bernardeau y el posterior romance con Sebastián Yatra, Aitana parece haber encontrado una nueva estabilidad emocional con Plex. Mientras disfruta de uno de los mejores momentos de su carrera, la cantante catalana también se permite vivir un presente amoroso. Esta nueva historia, lejos de los focos del drama refleja una etapa de crecimiento y madurez persona en su vida.

Junto a amigos cercanos y en una ubicación de ensueño, la pareja muestra que ha encontrado el equilibrio perfecto entre su vida pública y su intimidad. Con el horizonte de nuevos proyectos musicales, Aitana vive uno de los veranos más especiales de su vida. Y sus fans, cómo no, están disfrutando de cada detalle compartido en el camino.