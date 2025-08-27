El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Aitana Ocaña y Plex. Tik Tok

Aitana y Plex comparten su primer vídeo juntos desde que se conoció su relación

La pareja han disfrutado del final del verano en unas playas idílicas

El Norte

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:30

Aitana Ocaña y Plex han recurrido a las redes sociales para presumir de amor y complicidad. Disfrutando de unos días de tranquilidad y desconexión, la pareja ha elegido unas playas paradisíacas para compartir su tiempo juntos antes de poner punto y final a un verano que ha sido frenético a nivel profesional.

@yosoyplex

♬ sonido original - YoSoyPlex

En esta ocasión, el youtuber ha utilizado su cuenta de Tik Tok para compartir con sus seguidores un divertido vídeo en el que la pareja protagoniza uno de los retos virales en redes sociales en el que Aitana sale corriendo y Plex le da unos minutos antes de salir corriendo detrás de ella para ver si logra alcanzarla, un propósito que sí que consigue en esta ocasión.

Este es el primer vídeo que la pareja comparte con sus seguidores desde que se confirmó su relación.

