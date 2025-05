Aitana y Plex alimentan sus rumores de romance tras aparecer juntos en una habitación

El Norte Lunes, 19 de mayo 2025, 18:31 Comenta Compartir

Aitana y Plex, tras varias semanas de rumores de romance, han sido pillados juntos en Nueva York. El youtuber compartió este fin de semana el vídeo de 'La vuelta al mundo de Plex', donde dejó ver detalles de su paso por la Gran Manzana, entre ellos, la visita al Museo Americano de Historia Natural.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el final del clip, donde aparece la intérprete de '6 de febrero'. «Buenos chicos, yo ya estoy en la habitación, me he venido antes, quería dormir. Así que, nada, espero que hayáis pasado un buen rato con nosotros en el día de hoy y ya sabéis que likes y suscripciones se agradecen un montón. Y dicho esto, recordad...», decía Plex. «... que al final siempre seremos historia», aparecía Aitana terminando la frase.

Pero lo que hizo saltar todas las alarmas fue la química entre ambos y las miradas cómplices que comparten. «¿Has visto qué guay es quedarse hasta el final», preguntaba la artista cuando volvíamos a verle juntos tras una breve pantalla negra. «Es super guay», respondía Plex mientras ambos se partían de risa. «Ya está, solo quería decir eso», termina diciendo Aitana visiblemente entusiasmada.

Otro de los detalles que no pasó desapercibido fue que la cantante llevaba puesta la misma camiseta de Casablanca con la que Plex empezaba el vídeo. Cabe resaltar que esta marca de ropa es la misma que visten artistas como J Balvin, Travis Scott, entre otros, según reveló Javi de Hoyos en su TikTok.

«Son amigos que viajan juntos, ella se pone las camisetas de él, ummm, aquí huele a romance. Sé que a Aitana le gusta viajar y evidentemente viajar con Plex es una pasada, pero, ya este momento aparecer al final del vídeo, ver la química que hay entre ellos y que ella esté llevando una camiseta de él me parece bastante llamativo», sentenciaba el presentador.

Cabe resaltar que desde que se publicaron fotos y vídeos de Aitana y Plex juntos en Japón, las redes no han dejado de especular sobre un posible romance. «A plex le brillaban los ojos en el video, no diré más jajajaja y Aitana por otro ladooooo… jajaja»; «Yo vi ayer el video de Japón de Plex y Aitana y ojala fuesen pareja, xq el tonteo está...», escribieron en su momento.

El rumor que inició hace unos meses se intensificó con la reacción de Uxue, expareja de Plex, en sus redes, quien le lanzó un dardo al creador de contenido a través de su TikTok. «Fin de la historia. Ya queda claro que no sigo siendo tu novia. Vino a buscarme esta noche el que tanto tu odias. No me reclames después, las razones son obvias», decía la canción.

Si bien la tiktoker terminó eliminando el vídeo pocos minutos después, ahora ha vuelto a arremeter contra su expareja. «Si supieras como me hiciste sentir, te odiarías», escribió junto a un vídeo donde sale llorando.