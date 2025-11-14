El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aitana recibe su primer Grammy Latino. Europa Press

Aitana envía un romántico mensaje a Plex tras ganar su primer Grammy Latino

La cantante ha sido premiado en la categoría a Mejor Diseño de Empaque por el diseño de su último disco, 'Cuarto azul'

El Norte

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:01

Comenta

Aitana confesaba recientemente que nunca había estado tan enamorada como lo está del youtuber Plex, con el que ha dejado de ocultarse, después de 9 meses de discreta relación. La cantante lo ha querido desmostrar con un romántico mensaje dirigido al influencer, después de haber ganado su primer Grammy Latino en la gala celebrada en la madrugada de este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Tras acaparar todos los flashes a su paso por la alfombra roja rivalizando en sensualidad contra otras estrellas como Karol G, o Nicki Nicole, con un espectacular look compuesto por corsé tipo bustier negro, shorts al tono, chaleco con chorreras y falda transparente de tul con cola y detalles de encaje y pedrería también en negro, además de unos botines de plataforma de pitón, la cantante de 'Las Babys' no podía creerse que hubiesen dicho su nombre como ganadora del Grammy Latino a Mejor Diseño de Empaque por el diseño de su último disco, 'Cuarto azul'.

Emocionadísima, ha subido al escenario para recoger su primer gramófono y ha pronunciado un breve discurso en el que ha tenido unas preciosas palabras para Dani Alonso (nombre real de Plex): «Esto es muy fuerte para mí. En mi vida he recibido uno de esto. Siempre lo soñamos y nunca pensamos que pueda pasar. Quiero dar las gracias a todo mi equipo, a la Academia... De verdad, muchas gracias a mi familia que me acompaña, y a mi novio Dani que le quiero con todo mi corazón. Espero no olvidarme de nadie y gracias por este momento. No me lo creo».

Una dedicatoria que Plex ha visto en directo a través de la pequeña pantalla, ya que no ha viajado con Aitana a Las Vegas para acompañarla a la gala, y que no ha dudado en responder compartiendo a través de sus stories una captura del momento en el que la artista le ha dedicado su primer Grammy Latino, añadiendo un emoticono de un corazón y otro de una carita emocionada.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  3. 3 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  4. 4 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  5. 5

    La disputa vecinal de Barrio España que acabó con un navajazo mortal en el Clínico
  6. 6 Una policía municipal de Madrid, detenida por vandalizar el coche de Nacho Abad
  7. 7 Detenidos tres hombres por golpear y desnudar a otro que se refugió en un hotel
  8. 8

    Confinamiento de aves de corral: «Mis gallinas van a morir antes por estar encerradas que por la enfermedad»
  9. 9

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  10. 10 Muere Sebastián Battaner, el presidente que hizo grande Caja Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Aitana envía un romántico mensaje a Plex tras ganar su primer Grammy Latino

Aitana envía un romántico mensaje a Plex tras ganar su primer Grammy Latino