Aitana envía un romántico mensaje a Plex tras ganar su primer Grammy Latino La cantante ha sido premiado en la categoría a Mejor Diseño de Empaque por el diseño de su último disco, 'Cuarto azul'

El Norte Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

Aitana confesaba recientemente que nunca había estado tan enamorada como lo está del youtuber Plex, con el que ha dejado de ocultarse, después de 9 meses de discreta relación. La cantante lo ha querido desmostrar con un romántico mensaje dirigido al influencer, después de haber ganado su primer Grammy Latino en la gala celebrada en la madrugada de este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Tras acaparar todos los flashes a su paso por la alfombra roja rivalizando en sensualidad contra otras estrellas como Karol G, o Nicki Nicole, con un espectacular look compuesto por corsé tipo bustier negro, shorts al tono, chaleco con chorreras y falda transparente de tul con cola y detalles de encaje y pedrería también en negro, además de unos botines de plataforma de pitón, la cantante de 'Las Babys' no podía creerse que hubiesen dicho su nombre como ganadora del Grammy Latino a Mejor Diseño de Empaque por el diseño de su último disco, 'Cuarto azul'.

Emocionadísima, ha subido al escenario para recoger su primer gramófono y ha pronunciado un breve discurso en el que ha tenido unas preciosas palabras para Dani Alonso (nombre real de Plex): «Esto es muy fuerte para mí. En mi vida he recibido uno de esto. Siempre lo soñamos y nunca pensamos que pueda pasar. Quiero dar las gracias a todo mi equipo, a la Academia... De verdad, muchas gracias a mi familia que me acompaña, y a mi novio Dani que le quiero con todo mi corazón. Espero no olvidarme de nadie y gracias por este momento. No me lo creo».

Una dedicatoria que Plex ha visto en directo a través de la pequeña pantalla, ya que no ha viajado con Aitana a Las Vegas para acompañarla a la gala, y que no ha dudado en responder compartiendo a través de sus stories una captura del momento en el que la artista le ha dedicado su primer Grammy Latino, añadiendo un emoticono de un corazón y otro de una carita emocionada.