Airyn, hija del actor Robert De Niro, desvela que es trans

Airyn, de 29 años y uno de los siete retoños del actor Robert De Niro, ha salido a la palestra, tras anunciar en una reciente entrevista para el portal Them que es una mujer trans.

Nacido como Aaron junto a su hermano gemelo Julian el 20 de octubre de 1995, Airyn ha permanecido en el más absoluto anonimato, al contrario que Julian, que sí se ha dejado ver con su hermana mayor, Drena (53), primogénita del actor por su matrimonio con Diahnne Abbott.

Hasta el momento, la joven ha estado adaptándose y viviendo conforme a su nueva identidad. «Hay una diferencia entre ser visible y ser visto», dice Airyn a la publicación. «He sido visible, pero creo que aún no me han visto. Tras las fotos que han sacado últimamente, se me ha recordado que no se sabe nada sobre mí», dice la joven, haciendo referencia a unas imágenes que algunos portales han publicado recientemente.

Airyn De Niro confiesa que vivió una infancia y adolescencia algo complicadas, marcadas por la dismorfia corporal y de género. «De pequeña, siempre me decían que tenía demasiado o muy poco de algo: demasiado grande, no lo suficientemente delgada. No lo suficientemente negra, no lo suficientemente blanca. Demasiado femenina, no lo suficientemente masculina», lamenta la joven, que siempre quiso ser simplemente ella.

Pero en el año 2024, decidió comenzar con su terapia hormonal en noviembre. «Quisiera ser una inspiración para al menos otra persona como yo, negra, queer, que no use una talla extra pequeña; quisiera ver más mujeres trans, más mujeres negras que quizás tengan un cuerpo más grande o que no encajen en el molde de súper delgadas».

A los que le acusan de aparecer en público justo ahora que desea lanzarse como actriz y modelo, tachándola de «nepo baby», la joven niega que tenga nada que ver con todo eso. «Mis padres siempre me han dicho que querían que tuviera una infancia lo más normal posible», cuenta.

«Nunca crecí con papeles secundarios en las películas de mi padre, ni yendo a sus reuniones o a sus estrenos. Mi padre insistió mucho en que encontrásemos nuestro propio camino», insiste, asegurando que querría que el éxito le llegase «por mis propios méritos».

