Agatha Ruíz de la Prada confiesa cómo es su relación con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' La diseñadora ha señalado que su ex es un hombre muy importante en su día a día, aunque no lo ve tanto como le gustaría

Agatha Ruíz de la Prada ha vuelto a sorprender con unas declaraciones sobre su actual relación con una de sus ex parejas, Luis Miguel Roríguez 'El Chatarrero'. A punto de comenzar sus vacaciones de Semana Santa, la diseñadora confesaba ante los micrófonos de Europa Press que Luis Miguel es un amigo muy especial para ella.

«Él es un gran amigo», reconocía Agatha cuando le preguntan por el que fuera su pareja hace años. Sobre cuál es la relación que mantienen en la actualidad, Agatha aseguraba que es un hombre muy importante en su día a día, aunque no lo ve tanto como le gustaría. «Lo bueno es acabar bien una relación y que gozaba y tener a alguien que le llames y te invite a cenar y te acompañe. No voy con él a muchos sitios porque es demasiado público. Pero sí, es un amigo adorable». Dejando muy claro que es una mujer soltera y completamente libre tras su ruptura con José Manuel Díaz Patón, Agatha añadía: «Yo ahora, como puedo hacer lo que me dé la gana, porque soy soltera y tal, pues cada día salgo con un amigo mío».

Siempre muy sincera con los medios y mostrando su faceta máss natural, la diseñadora también opinaba sobre qué pensará su ex pareja de esta amistad tan especial: «Está encantado por mí. A él le da igual. Un besito. A él le da igual».

