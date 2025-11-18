Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana protagonizan un tenso cara a cara La diseñadora ha comentado que al ver a la empresaria en El Ratrillo Nuevo Futuro «he salido corriendo»

El Norte Martes, 18 de noviembre 2025, 17:23 Comenta Compartir

Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana se han vuelto a ver las caras en el Rastrillo Nuevo Futuro, uno de los eventos benéficos más emblemáticos de Madrid. La relación entre ambas, marcada en los últimos años por desencuentros, indirectas y reproches públicos, volvió a cobrar protagonismo en una jornada donde los gestos y silencios hablaron por sí solos.

Durante el evento, Ágatha pasó por delante de la colaboradora de televisión sin mirar siquiera a la socialité. Ante las preguntas de los medios, la diseñadora alegó: «Es que me tengo que ir a por un señor». Sin embargo, minutos más tarde, fue Lomana quien pasó cerca de la diseñadora y tampoco le dedicó ningún saludo, y se limitó a comentar: «Vete tú a verla».

Al ser preguntada por el momento, Ruiz de la Prada confesó lo incómodo del encuentro: «Y encima me llaman para que me vaya a hacer una foto, que eso sí que no me costaba nada y estaba Carmen Lomana. Cuando la he visto he salido corriendo. Menos mal que hay mucho jaleo entre un stand y otro y no nos veíamos. Pero cuando he ido me he pegado un susto, he salido corriendo para mi stand. Eso me pasa por salir de mi stand». La diseñadora, no obstante, tuvo palabras amables para el novio de la empresaria: «La verdad que el novio que tiene Lomana es muy simpático y muy amigo mío, ya te lo contaré en otra ocasión, que me voy a seguir vendiendo jerseycitos».

Por su parte, Tristán Ramírez, hijo de Ágatha Ruiz de la Prada, restó importancia al momento y señaló: «Sí, pero creo que no ha durado mucho».Sobre Carmen, aseguró: «Siempre nos hemos llevado muy bien, la verdad. Hemos coincidido en muchas cosas y siempre muy simpática».

Temas

Agatha Ruiz de la Prada