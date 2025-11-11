Adrián Rodríguez vuelve a recaer en las drogas
El actor ha ingresado de nuevo en un centro de rehabilitación
El Norte
Martes, 11 de noviembre 2025, 13:10
Adrián Rodríguez está atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida. El actor saltó a la fama cuando era tan solo un niño por su papel de David en la serie de televisión 'Los Serrano'. Una popularidad que le costó gestionar debido a su juventud. «Yo era demasiado pequeño para gestionar esa locura de fama, dinero y demás», declaró el pasado mes de febrero en el programa 'Fiesta', donde también abordó sus problemas con las drogas y su incursión en la plataforma OnlyFans. «A medida que vas creciendo vas cogiendo un camino que no debes tomar y del que es muy difícil salir. Mi carrera de actor se fue torciendo a medida que yo empecé a desviarme del camino correcto», reconoció.
Ese problema le ha vuelto a atormentar ahora. «Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo... tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad», ha comenzado diciendo a través de un comunicado oficial publicado en su perfil de redes sociales. «Y la poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento», ha añadido.
El intérprete ha asegurado que «Esta vez no hay tiempo. No hay un hasta pronto... solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte. Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y sobre todo pedir disculpas a toda la gente a la que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente», y concluye diciendo: «Estaré completamente incomunicado. Gracias y un beso muy fuerte».
Fama mal gestionada
No es la primera vez que el actor habla de sus problemas públicamente. En 2019 reconoció que el hecho de abandonar el reality 'Supervivientes' le supuso un durísimo golpe económico y psicológico. «Estoy en tratamiento porque no lo se gestionar solo», dijo, asegurando que una de sus grandes prioridades era volver a encontrar trabajo. Además de a su «autoestima», las consecuencias más duras le atacaron «al trabajo». «Al coger la oportunidad y salir por la puerta de atrás ha sido muy duro porque no he vuelto a aparecer en ningún lado», dijo. ««Al abandonar de un reality no saben si voy a ser responsable en una serie . Se ha comprobado que si, que en todo lo que he hecho, ya sea en 'Los Serrano' o 'El chiringuito de Pepe', los fans están muy contentos conmigo. De hecho todo el mundo me pregunta que por qué no estoy haciendo una serie o una peli , y yo de verdad que estoy dispuesto a hacer cualquier tipo de prueba».
Pero en donde encontraba uno de sus grandes problemas era en los tatuajes que llenan todo su cuerpo. «Es un poco también por mi imagen, porque estoy bastante tatuado y a lo mejor pues eso cuesta porque a la hora de, logísticamente, participar en una serie pues claro, si el personaje no tiene tatuajes es contraproducente» .