Los tres nominados de la semana en 'Supervivientes All Stars' Adara, Elena e Iván. Telecinco

Adara, Elena o Iván, muy cerca de despedirse de 'Supervivientes All Stars'

La continuidad de dos de los tres nominados se determinará en la gala de este jueves, a partir de las 22:00 horas en Telecinco

El Norte

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:08

Adara, Elena e Iván se han quedado al borde de la expulsión tras la salvación anoche de Tony. La decisión de la audiencia, con sus votos en la app de Mediaset Infinity, sobre la continuidad en la aventura de uno de los tres nominados será revelada en la nueva gala de 'Supervivientes All Stars' este jueves 18 de septiembre, a las 22:00 horas, en Telecinco.

Pero antes de que llegue ese momento, los concursantes pelearán por lograr el mejor escenario para sobrevivir los próximos días en 'El Caballo de Troya', un espectacular juego de localización en el que tendrán que manejar por equipos una estructura para rescatar una serie de figuras geométricas que posteriormente deberán encajar en sus respectivas plataformas. El grupo que lo consiga en menor tiempo podrá elegir entre pasar a vivir en Armonía, la zona más amable de la playa, o en Caos, la más dura y complicada.

Además, los cuatro finalistas del juego de prelíder -Miri y Tony, en Armonía, y Alejandro e Iván, en Caos- lucharán por el liderazgo de sus respectivos grupos en 'Orfeo y Eurídice', juego en el que tendrán que mantenerse el mayor tiempo posible en vilo agarrados a una cuerda. El liderazgo les proporcionará la inmunidad en la nueva ronda de nominaciones y el poder de nominar a uno de sus compañeros de forma directa.

