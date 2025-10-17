Acusan al hermano de Joaquín Sánchez de ocupar una vivienda y deber casi 7.000 euros El implicado ha llegado a amenazar a los propietarios del inmueble

El Norte Viernes, 17 de octubre 2025, 13:05 Comenta Compartir

Así lo han asegurado en 'El tiempo justo' y ha ocurrido en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera

El implicado se ha mostrado visiblemente incómodo ante la presencia de los periodistas

Joaquín Sánchez, el exjugador bético, vuelve a ocupar titulares, aunque esta vez de forma involuntaria. Según ha asegurado el programa 'El tiempo justo', su hermano ha ocupado una casa en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera y debe 7.000 euros a sus propietarios.

El programa ha indicado que el hermano del exfutbolista lleva meses sin pagar el alquiler y la deuda continúa aumentando. Ante esta circunstancia, y viendo que no aparece una pronta solución ni un compromiso de pago, el propietario del piso, desesperado, habría presentado una denuncia después de meses intentando recuperar su vivienda sin éxito.

El conflicto comenzó cuando unos amigos de la familia accedieron a alquilarle su piso en El Puerto de Santa María, en medio de una situación personal difícil. Los dueños de la vivienda, Marta y Kike, han contado al programa que todo empezó bien, pero que la situación pronto comenzó a torcerse.

Desesperación

La dueña del inmueble ha relatado que todo arrancó en 2019, cuando el piso en cuestión fue arrendado a Juan Aurelio, más conocido como Lucas, amigo de la infancia de Marta y hermano de Joaquín Sánchez. «Le alquilamos el piso en un momento complicado, confiando en él. Nos pidió tiempo para irse, pero llevamos años así», se ha quejado Marta.

Según han informado, Lucas inició una relación sentimental y tuvo una hija con su entonces pareja, pero la cosa terminó mal y se acabaron separando. Él abandonó el hogar y su expareja y la niña se quedaron en la vivienda. Y desde hace casi un año, nadie paga el alquiler, según denuncian Marta y Kike.

«Primero pedía dos meses, luego otros dos… hasta que dejó de pagar», han asegurado los propietarios, para quienes la situación se está volviendo insostenible de todo punto. «Debemos más de 7.000 euros. Estoy medicado de los nervios, esto es insostenible», ha asegurado un desesperado Kike ante las cámaras.

Ante la desesperante situación, los propietarios llegaron incluso a pegar carteles en la zona con los datos de Lucas, lo que provocó la furia del hermano de Joaquín Sánchez, que les habría amenazado. «Mañana te vienes a las 11:00 horas, que te voy a estar esperando. Nos vamos a plazoleta y me dices 'maricón' en la cara», se lee en uno de los mensaje que habría enviado a sus caseros.

Ante la gravedad del tema y la notoriedad del implicado, aunque solo sea por el vínculo con Joaquín Sánchez, los periodistas de diferentes medios se han desplazado hasta la zona y han conseguido hablar con el hermano del exjugador, quien ha intentado explicar su versión de los hechos ante las cámaras. Sin embargo, no ha estado demasiado elocuente, ha gastado pocas palabras y se ha mostrado visiblemente incómodo ante la presencia de los periodistas.

Tampoco se ha pronunciado hasta el momento Joaquín Sánchez a pesar de ver su nombre implicado en un asunto tan desagradable.