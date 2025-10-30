La actriz Sydney Sweeney y la posibilidad de ser la nueva chica del agente 007 Amazon intenta que la actriz de 'Euphoria' acompañe al nuevo superagente en la película de Denis Villeneuve

La nueva entrega de James Bond, dirigida por Denis Villeneuve, tendrá como protagonista a una actor desconocido. Y, en cuanto a la sex symbol que acompañe al nuevo 007, todo apunta hacia Sydney Sweeney. Durante una entrevista con Variety, la actriz de 'Euphoria' ha abordado esa posibilidad. Y poca broma, porque el mismísimo Jeff Bezos estaría interesado en contar con ella.

El periodista de Variety tiene sus razones para plantear esta pregunta: según indica, Sweeney acudió como invitada a la boda de Bezos y Lauren Sánchez (que se celebró en junio en Venecia), y tiene vínculos comerciales con el CEO de Amazon debido a su nueva línea de lencería. Además, detalla el texto, el propio magnate está muy interesado en que aparezca en su 'película Bond'.

«No puedo [pausa de siete segundos]. No sé [pausa de diez segundos. Pare ser sinceros, no estoy al tanto de todos los rumores sobre Bond, pero siempre he sido una gran fan de la saga y me siento impaciente y curiosa por ver qué hacen con ella», responde.

Así pues, aunque la idea de que una actriz empuñe la Walther PPK sea muy improbable, Sweeney se apunta a una competición en la que han figurado desde Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler y Jacob Elordi a Tom Hardy, Idris Elba y Daniel Craig.