El actor Luis Zahera y sus problemas de salud: «Solo le pasa al 10% de los hombres»

El reconocido actor Luis Zahera atravesó recientemente uno de los episodios más difíciles de su vida, a causa de un serie problema de salud, tal y como ha compartido. Todo ello mientras se encontraba en el rodaje de una nueva serie para Netflix, momento en el que notó que no podía orinar.

El gallego, de 59 años, habló de su dolencia con su habitual sentido del humor: «Me hice mayor de un día para otro. Dejé de mear. La próstata». Por ello, acudió a urgencias donde los médicos le colocaron una sonda para poder evacuar.

Además, relato como fue el tratamiento: «Duermes con una bolsa, que es lo más desagradable. Es como un pequeño cadáver que se va llenando y se enfría...». Pese a estos nuevos cuidados, el problema fue a más: «Pasé nueve días con sonda y tuve que suspender el rodaje. Colapsé. Volaba de fiebre. Solo le pasa al 10% de los hombres».

La dolencia de Zahera obligó la paralización temporal de la serie, algo que le hizo reflexionar: «El éxito me metió en la rueda del hámster y me olvidé de mirar a los lados. Ahora la salud me ha fallado y voy a frenar», afirmando de manera rotunda.

Carrera de Luis Zahera

Nacido en Santiago de Compostela en el año 1966, Luis Zahera lleva más de tres décadas de trayectoria destacando sus papeles en Celda 211, El Reino o Mareas Vivas. Además cuenta con dos premios Goya demostrando su gran valía en la gran pantalla.

