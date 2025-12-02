El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Olivia, Cristina y Claudia Arenas, finalistas de OT 2025. Prime Video

OT 2025 ya tiene cuatro finalistas

Olivia, Claudia Arenas, Cristina y Guille Toledano son los elegidos, además de los dos aspirantes que competirán en la semifinal

El Norte

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:22

Comenta

Olivia, Guille Toledano, Claudia Arenas y Cristina se han convertido en los finalistas de OT25, a falta por conocer un quinto y último concursante que se conocerá en la semifinal que se vivirá la próxima semana. El próximo lunes 8 de diciembre, se sabrá si Guillo Rist o Tinho será quien acompañe a los cuatro cantantes antes mencionados que vivirán una gala 12 de relax dado que no habrá nominados, ni expulsados entre los ya clasificados para la final.

Operación Triunfo estrenó su nueva mecánica: el jurado ya no nominaba, sino que puntuaba cada actuación para definir el Top 3 que pasarían directamente a la final. Olivia con 37 puntos, Cristina con 35 y Claudia Arenas con 34 lo lograron gracias a los votos de Leire Martínez, Guille Milkyway, Abraham Mateo y Cristina Regatero. El nivel fue altísimo con Olivia deslumbrando con 'Where is my husband?' de Raye; Cristina rozando la perfección con 'Punto de partida' de Rocío Jurado; y Claudia Arenas cautivando al público con 'Overjoyed'. Después Guille Toledano les siguió la pista versionando 'El roce de tu piel' de Revolver.

Guillo Rista, casi

'El Wonder' de Guillo Rist no le dió la suficiente puntuación para llegar a la gran gala y tendrá que vérselas en el penúltimo programa con un Tinho que versionó 'I'm outta love' de Anastacia.

Tanto Miriam Rodríguez como Ruth Lorenzo brillaron con luz propia con dos actuaciones espectaculares una vez que finalizaron las actuaciones principales.

Ahora, casi todo está decidido y dispuesto para la gran final del 15 de diciembre que, como todas las galas anteriores, podrás seguir aquí en su minuto a minuto en Prime Video.

