Javier Blanco
FIVA

«Venimos a FIVA con más novedades que nunca»

Javier Blanco, JBR Inmobiliaria

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:28

Comenta

JBR Inmobiliaria llega a FIVA cargada de sorpresas y novedades, con promociones nuevas y la presentación de servicios innovadores. Entre ellos, se promocionan locales convertidos en viviendas en todas las zonas de Valladolid. «Son viviendas con reformas a estrenar, aunque están en edificios antiguos se ha hecho el cambio de uso. Un producto especial para singles, parejas o inversores», detalla Javier Blanco. En segundo lugar, se pondrá a disposición de los clientes varias promociones de obra nueva a estrenar en la localidad de Oropesa, en Castellón. «Son viviendas de alta calidad, en primera línea de playa y precios competitivos». Para completar el catálogo de novedades, JBR Inmobiliaria presentará una promoción de más de 400 plazas de garaje nuevas, en las inmediaciones del Paseo Zorrilla, a estrenar, amplias, con más de cinco metros de largo y preparadas para coches eléctricos. Blanco también poner el acento en el nuevo servicio de «alquiler pro».

JBR Inmobiliaria

  • Dirección. Calle Goya, 6

  • Teléfono. 983 514 815 y 673 361 681

  • Horario. L a V de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 h. y sábado de 9:30 a 14:00 h.

  • Web. www.jbrinmobiliaria.com

  • Correo. info@jbrinmobiliaria.com

