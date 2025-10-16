«La relación calidad-precio que ofrecemos es imbatible»

Laura Negro Valladolid Jueves, 16 de octubre 2025, 08:41 Comenta Compartir

Metro Inmobiliaria llega a FIVA con una amplia oferta de obra nueva dirigida a familias e inversores. Entre sus principales propuestas destacan Edificio Nalón, en Arcas Reales, con viviendas residenciales de tipología familiar; la tercera fase de Loira 3, un exitoso conjunto en Arroyo de la Encomienda; y Hacienda 7, séptima y última fase de chalés adosados en Aldeamayor Golf, en plena naturaleza.

Además, presentará la precomercialización de Vital Este, un edificio de apartamentos junto al nuevo hospital, ideal para inversores y también para particulares; así como nuevas promociones en Fray Luis de León, un edificio de viviendas en La Cumbre (barrio Girón) y próximamente una nueva fase de chalets unifamiliares en la urbanización El Peregrino en Boecillo y el edificio Suites en la zona de los Cuarteles, ampliando así su presencia en las áreas de mayor crecimiento del área metropolitana. «Es una oferta muy interesante, porque la obra nueva está volando y ahora mismo tener producto disponible es fundamental. Además, nuestras promociones mantienen una relación calidad-precio muy ajustada», subraya Luis González, responsable de Metro Inmobiliaria.

Metro Inmobiliaria Dirección. Plaza Poniente, 2 - 47003 Valladolid

Teléfono. 983 370 959

Horario. L a V de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00.

Página web. www.metroinmobiliaria.com

Correo electrónico. poniente@metroinmobiliaria.com