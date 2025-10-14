«Presentamos viviendas con exclusividad y calidad muy alta»

El Norte Valladolid Martes, 14 de octubre 2025, 08:31 Comenta Compartir

Tres proyectos interesantes a disposición del público de FIVA. Entre ellos, las últimas viviendas situadas en la calle Claudio Moyano 5, un edificio rehabilitado. Por otro lado, se presentará una promoción que está pendiente de construcción, con 39 adosados en la zona de El Peral, en el Camino Viejo de Simancas. «Es una obra que entregaremos el primer semestre de 2026 y la comercialización va muy avanzada», detalla Juan Carlos Álvarez. Por otro lado, anuncia que están comenzado la rehabilitación de un edificio en Paseo Zorrilla esquina Magallanes, en el que se construirán once viviendas con trastero y plaza de garaje. «Es un proyecto a medio plazo, se mantiene la fachada de edificio histórico y elevamos tres plantas más, a parte hacemos dos sótanos», detalla. Pavalgan destaca la calidad de sus promociones. «Son viviendas con cierta exclusividad y calidad muy alta, además es importante también el trato familiar que prestamos a nuestros clientes», concluye.

Pavalgan Dirección. Calle María de Molina, 3, 4ºB.

Teléfono. 983 809 153 y 680 533 657

Horario. Lunes a Viernes: de 9:30 a 19:30 y Sábados de 9:30 a 14:30 h. (con cita previa)).

Web. www.pavalgan.com

Correo. info@pavalgan.com