Juan Luis Blanco
FIVA

«Mirapinos ofrece casas de campo rodeadas de hectáreas de pinar»

Juan Luis Blanco, Vallenova

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 08:31

Comenta

Vallenova estará en FIVA con un nuevo proyecto. Una promoción ubicada en el Camino Viejo de Simancas. Con el nombre Mirapinos, se presentan 35 viviendas. «Son casas de campo, sobre todo, lo más representativo es que está rodeado de mil hectáreas de pinar», apunta el director General de Vallenova, Juan Luis Blanco. Al respecto, añade que hay dos tipos de unifamiliares, pareados y adosados, que salen a la venta con un precio a partir de 315.000 euros.

Las viviendas de Finca Mirapinos están diseñadas con los más altos estándares de calidad. Se ha cuidado hasta el último detalle para ofrecer unas viviendas confortables, con un grado de aislamiento y unos sistemas de calefacción y ventilación de última generación que proporcionarán una experiencia a sus usuarios realmente placentera. En resumen, la propuesta de Vallenova contiene unas atractivas casas de campo que ofrecen naturaleza y confort a un paso de Valladolid.

  • Dirección. Calle Héroes de Alcántara,10

  • Teléfono. 983 346688

  • Horario. 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h. Sábados: 11:00 a 14:00 h.

  • Web. www.mirapinos.com

  • Correo. info@vallenova.es

