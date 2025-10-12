Llega FIVA2025 con más de 40 promociones de vivienda nueva del 17 al 19 de octubre

El Norte Valladolid Domingo, 12 de octubre 2025, 12:16 Comenta Compartir

Faltan solo cinco días para que FIVA 2025, abra sus puertas en la Cúpula del Milenio. La Feria Inmobiliaria de Valladolid presentará durante los días 17, 18 y 19 de octubre más de 40 promociones de vivienda nueva a través de la oferta de 15 empresas especialistas en el sector inmobiliario y de dilatada experiencia.

Se trata de una oportunidad para conocer en un mismo espacio las mejores propuestas y las ofertas que se adaptan a las necesidades de cada comprador y que tienen un único objetivo: que encuentren la casa con la que siempre había soñado.

Esta gran cita inmobiliaria arrancará el viernes por la tarde, y de 17:00 a 20:00 horas ya se podrá recorrer todo el espacio y conocer las propuestas. La cita continuará el sábado de 11:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas, un horario lo suficientemente amplio para poder analizar las propuestas que más interesen. Ya el domingo, el horario será continuo y de mañana, de 11:00 a 14:30 horas.

Los expositores que llevarán la mayor y mejor oferta inmobiliaria de Valladolid son: JBR Inmobiliaria, IGD Royal Home, Profal, Pavalgan, Inbisa, Engel & Volkers, Raimconsa, Cavidel, Metro Inmobiliaria, Norforest, Vallenova, Ker 2000, Villas Norte, Litia Legal, Real Estate Vision. El evento está organizado por El Norte de Castilla y cuenta con la colaboración deAbanca y el Ayuntamiento de Valladolid. Sin duda, en FiVA encontrará el mejor trato, un solvente asesoramiento técnico y, cómo no, grandes facilidades para adaptar los intereses del comprador a su economía.

De este modo, la cita llega cargada de novedades en lo que a promociones nuevas de viviendas se refiere, lo que constituye un atractivo de máximo nivel y un elemento de atracción indiscutible para todos aquellos que están pensando en adquirir una vivienda.

Por otra parte, el espacio cubre todas las necesidades y facilidades para que la visita sea más cómoda pues se trata de un lugar de fácil acceso con vehículo, estratégicamente ubicado, con un aparcamiento particular subterráneo dentro de la misma Cúpula del Milenio, y otros tan próximos como el de la Plaza Mayor, el paseo de Isabel la Católica o plaza de Zorrilla.

Otra particularidad que se aprecia cada año en este evento, que cuenta con dos citas anuales, es que quien visita FIVA un día, repite el resto de las jornadas con el objeto de cerrar la operación que se ajusta a sus necesidades reales y posibilidades.

La cercanía con el centro de la capital también ayuda a que una vez visitada la feria se pueda hacer un recorrido por establecimientos comerciales o del sector de hostelería con los que disfrutar de una agradable paseo.

FIVA 2025

Organiza: El Norte de Castilla.

Cuándo: Del 17 al 19 de octubre.

-Viernes 17, de 17:00 a 20:00 horas.

-Sábado 18, de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 horas.

-Domingo 19, de 11:00 a 14:00 horas.

Participan: JBR Inmobiliaria, IGD Royal Home, Profal, Pavalgan, Inbisa, Engel & Volkers, Raimconsa, Cavidel, Metro Inmobiliaria, Norforest, Vallenova, Ker 2000, Villas Norte, Litia Legal, Real Estate Vision. Colabora Abanca y Ayuntamiento de Valladolid.