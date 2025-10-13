El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Eva María Revuelta
FIVA

«Apostamos por la construcción en Santos-Pilarica»

Eva María Revuelta, Raincomsa

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:25

Comenta

Raimconsa es el promotor que más viviendas está construyendo en un barrio que está cogiendo mucha fuerza en Valladolid: Santos- Pilarica. Se trata de una promotora de Castilla y León que lleva 30 años trabajando en Valladolid, y lleva a cabo el 80% de las construcciones en esa zona de la ciudad. Acaba de entregar una promoción de 23 chalets construidos en ese barrio y, ahora, está inmersa en la entrega de la primera fase de una promoción de viviendas plurifamiliares. Además, Raimconsa, según detalla Eva María Revuelta, está en la última fase de venta de Magister. Viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones, con un amplia área de zonas comunes ajardinadas, con piscina, sala multiusos y parque infantil. La edificación destaca por el empleo de materiales de primera calidad, obteniendo la máxima calificación energética y acústica, siguiendo la línea que caracteriza todas las construcciones de Raimconsa Promociones.

  • Dirección. Calle Colmenares, 4.

  • Teléfono. 983 669 079

  • Horario. Lunes a viernes de 9:30-19:30 h. y sábados de 10-14 h.

  • Web. www.engelvoelkers.com/valladolid

  • Correo. valladolid@engelvoelkers.com

