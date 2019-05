Los políticos de Castilla y León acuden a las urnas

Optimismo, sonrisas y buenas sensaciones han sido hoy la tónica predominante de los candidatos de los principales partidos con opciones de conseguir representación en las Cortes Regionales de Castilla y León a la hora de acercarse a sus respectivos colegios electorales para depositar su voto. Acompañados de sus familias, de compañeros de partido o en solitario, los líderes autonómicos del PP, PSOE, Podemos-Equo, Ciudadanos, IU Castilla y León en Marcha, UPL y Vox aprovecharon las primeras horas de la jornada electoral para depositar su voto y pedir al resto de la ciudadanía que participen la «fiesta de la democracia» para «decidir el futuro» de la comunidad.

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmó hoy tener «buenas sensaciones y vibraciones» de cara a la jornada electoral, e hizo un llamamiento a la participación para «afrontar los retos de futuro con fuerza y unidad». Así, consideró la de hoy una nueva «fiesta de la democracia» al ser «la máxima expresión para elegir, sin interferencias, nuestros ayuntamientos, diputaciones provinciales, Comunidades Autónomas y representantes en el Parlamento Europeo», según informa Ical.

Instantes antes de depositar su voto en el colegio electoral situado en el Registro General de la Delegación de Economía y Hacienda, en la plaza de la Constitución de Salamanca, Mañueco explicó que, en Castilla y León y España, existen «retos y desafíos de futuro que tenemos que afrontar todos juntos», por lo que hizo un llamamiento a la participación que «apueste por el crecimiento económico y defender todo aquello que hemos conseguido».

También agradeció la labor de «todos los que hacen posible que hoy tengamos esta fiesta de la democracia, desde los Servicios de Emergencia a los presidentes y vocales de las mesas, pasando por los interventores y apoderados de todas las fuerzas políticas, en especial los más de 8.500 interventores del Partido Popular», puesto que todos ellos «van a velar porque esto sea una fiesta y se desarrolle con total normalidad».

«Es lo que deseamos y queremos todos», continuó Mañueco, quien reveló que pasará la jornada electoral en Salamanca, como ya hizo en las elecciones municipales y autonómicas de 2011 y 2015, porque «cuando he podido y mis responsabilidades me lo han permitido, he estado rodeado de mi familia y mis seres queridos en mi ciudad».

Por su parte, el candidato del Partido Socialista (PSOE) a la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, animó en Burgos a la «movilización» en una jornada que desde el partido esperan que sea «histórica» para Castilla y León. Asimismo, señaló que espera que durante el día «todo vaya con normalidad», y que haya una «magnífica participación».

El candidato socialista ejerció su derecho al voto en el Centro Cívico Gamonal Norte de Burgos, acompañado por el candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos, Daniel de la Rosa, la candidata número 2 al Ayuntamiento de la ciudad burgalesa, Nuria Barrio y la diputada electa por Burgos, Esther Peña.

En declaraciones a los medios de comunicación, quiso dar la enhorabuena y reconocer «el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», así como el de los «miles de castellanos y leoneses que están hoy formando parte de todo el dispositivo electoral». Por otro lado recalcó que en esta jornada lo «más importante» es que la gente «vaya a votar para decidir el futuro», en este caso de «los Ayuntamientos, de la Comunidad Autónoma y de Europa».

Asimismo, el candidato de Podemos-Equo a la Presidencia de la Junta y líder autonómico de la formación morada, Pablo Fernández, se mostró optimista sobre los resultados que obtendrá la coalición para «propiciar el tan necesario cambio político y estamos seguros de que vamos a ser la garantía de un gobierno de verdadero cambio y progreso que consiga dar un giro copernicano a las políticas desarrolladas por la Junta y construir un futuro para esta tierra sustentado en la igualdad y la equidad».

Desde la capital leonesa señaló que hoy se viven «las elecciones más importantes de los últimos 32 años en Castilla y León» y en las que su partido concurre por primera con sus siglas a los comicios municipales». «En el Ayuntamiento de León creo que vamos a ser la fuerza determinante para poder hacer políticas progresistas y a nivel autonómico estoy convencido de que vamos a poder estar en ese gobierno de cambio que pueda anclar las políticas hacia la izquierda, políticas de auténtica transformación».

Pablo Fernández, que ejerció el derecho al voto en las instalaciones del Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF) acompañado por la concejala en la capital, María Hernández, y el candidato al Senado, Pabel Enrique Albán, se mostró «convencido de que el amparo y la fraternidad van a ser las raíces éticas del árbol moral del próximo gobierno de cambio en el que estamos seguros de que estará Podemos-Equo».

En otro sentido, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, consideró que hoy es un día para defender la libertad en Europa, en la Comunidad y en los ayuntamientos, y una gran jornada para un futuro de hombres libres e iguales. Pidió a los ciudadanos acudir a las urnas y votar por «aquello que les produzca más alegría y más esperanza; aquello en lo que confían», y que lo hagan «sin miedo, sin resignación», que no voten por venganza, indicó.

Igea, que ejerció su derecho al voto pasas las 10.30 horas, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero, mantuvo que hoy es un día para la libertad, para la reforma, para quienes creen en el futuro de esta Comunidad. «Hoy nos jugamos muchas cosas», dijo, y añadió que en Castilla y León, después de 32 años, «ha llegado el sol».

«Hoy va a ser un gran día para los que creen que esta Comunidad tiene futuro y que lo debe basar en la innovación, en la renovación, en la reforma en la libertad y en los grandes valores que nos hacen ser ciudadanos de Europa», sentenció en declaraciones a Ical, no sin antes añadir que «mañana será un gran día, sea cual sea el resultado», que confió que les será «muy favorable».

Por su parte, el candidato de IU Castilla y León en Marcha a la Presidencia de la Junta, José Sarrión, pidió hoy a la ciudadanía que vote pensando cuál ha sido la opción que más ha trabajado por defender sus derechos y los de las familias trabajadoras, y también que piense que no se trata sólo de cambiar de presidente de la Junta, sino de lograr que sea al pueblo quien gobierne.

00:59 Vídeo. VIDEO: José Sarrión%2C candidato de IU a la Junta de Castilla y León%2C vota / Rodrigo Ucero

El candidato, que votó en el Colegio Electoral Casa del Barco, explicó que «ese es el compromiso», con el que ha trabajado IU a lo largo de los últimos cuatro años, y ese también es el objetivo que va a desarrollar durante la próxima legislatura desde IU Castilla y León en Marcha. Sarrión estuvo paseando por varios colegios electorales a lo largo de la mañana, junto con el candidato de Valladolid Toma la Palabra a la Alcaldía, Manuel Saravia, y varios candidatos de la formación.

Asimismo, el candidato de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) a las Cortes Autonómicas, Luis Mariano Santos, expresó hoy su deseo de que haya una participación masiva en una jornada electoral que comparó con el día de «la entrega de las notas».

Santos, que ejerció el voto en su pueblo, Cistierna, recalcó que las elecciones son «el ejercicio de la democracia más puro y vote cuanta más gente mejor» y mostró su deseo de que los ciudadanos «hayan decidido apoyarnos y se refleje en las urnas lo que nosotros hemos percibido durante toda la campaña».

Por último, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Jesús García-Conde, aseguró en Valladolid que la jornada de las elecciones autonómicas del 26 de mayo es un «gran día» para que entre « aire fresco» en la administración regional. No en vano, consideró que se trata de una institución que «olía a cerrado» y subrayó que su formación representa ese «aire fresco».

García-Conde lamentó que la Junta haya cerrado, hasta ahora, sus debates y precisó que la ciudadanía espera un partido como Vox que entre para decir lo que la gente piensa desde «toda la vida». Minutos después de las 10 horas, el cabeza de lista de Vox ejerció su voto en el Colegio Marista Centro Cultural Vallisoletano de la capital después de saludar a los integrantes de la mesa electoral y desear suerte para la jornada.