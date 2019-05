Vox pide que repetir la votación a las Cortes en el pueblo zamorana de Pereruela por no haber papeletas hasta las 14.00 horas Preparación de urnas. / ICAL Ciudadanos presenta una reclamación por parentesco del representante del Gobierno en las mesas con uno de los candidatos a la Alcaldía EL NORTE Valladolid Domingo, 26 mayo 2019, 20:46

Vox de Zamora contempla la posibilidad de pedir que se repita la votación de las Elecciones Autonómicas en Pereruela, después de tener conocimiento de que en el colegio electoral no hubo papeletas de esa formación política para las Cortes de Castilla y León desde la apertura del colegio electoral hasta las 14:00 horas.

«La presidenta de la mesa y los vocales se escudan en que las papeletas no vinieron de la Subdelegación del Gobierno desde un primer momento», explicó, en declaraciones a la agencia Ical, el portavoz de la Gestora de Vox y cabeza de lista de la formación política a las Cortes de Castilla y León por Zamora, Javier Alcina.

«Nos avisó una votante de que no había papeletas de nuestro partido para las Cortes y que no parecía que fuera a haberlas. Le agradecemos mucho que nos avisara porque todavía no tenemos estructura en Pereruela. Además, da la casualidad de que nos enteramos de que la presidenta de la mesa es hija del alcalde, lo que supone una coincidencia curiosa», añadió.

De esta forma, Javier Alcina pidió un acta de constitución de la mesa y pedirá que «conste en acta» la incidencia. «No descartamos pedir que se repita la votación porque no es de recibo que no haya habido papeletas de Vox a las Cortes de Castilla y León en esa mesa durante seis horas», concluyó.

Por su parte, Ciudadanos de Zamora presentó hoy una reclamación en la Subdelegación del Gobierno por parentesco del representante en las mesas electorales de Pereruela con uno de los candidatos a la Alcaldía de ese municipio.

«En las pasadas Elecciones Generales, el representante del Gobierno de las mesas de Pereruela resultó ser la hija del alcalde, que es del PSOE, y presentamos una queja en la Subdelegación del Gobierno porque, aunque no hay ninguna incompatibilidad legal, creemos que la hay por estética. Además, actuó de una forma, digamos, muy emprendedora, un tanto encima de la gente, que no es algo le corresponda», explicó el representante del partido naranja en la Junta Electoral Provincial, Alfonso Martín.

«Tras esa reclamación nos dieron la razón y hoy nos enteramos de que quien estaba allí era el marido de la hija del alcalde, que también se presenta a la Alcaldía», añadió.

De esta forma, Ciudadanos de Zamora presentó la reclamación y está «a la espera» de que se adopte la decisión oportuna. «Nos han dicho que tomarían medidas a lo largo del día. En términos políticos y estéticos, tendrían que haber advertido del parentesco que tenían con el candidato», apuntó.