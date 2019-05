134 jóvenes segovianos que no pudieron votar en las generales debutan como electores en las municipales

«Creo que Segovia no puede presumir de grandes políticos en los últimos años»

Carlota Moreno es una de las 134 personas en la provincia que por un mes no pudieron votar en las elecciones generales y que tienen la opción de hacerlo en estas municipales que están a la vuelta de la esquina por haber cumplido la mayoría de edad en este tramo del calendario. Alumna del colegio de las Madres Concepcionistas, apunta que su futuro académico mira hacia alguna ingeniería. Como votante de nuevo cuño, confiesa que «me hace mucha ilusión» cumplir con la liturgia de las urnas y depositar el sobre con su candidatura preferida; aunque precisa que aún le hacía más ilusión haber votado en las generales, en las que se eligió al presidente del Gobierno. Carlota explica que para la cita del pasado 28 de abril «estaba más informada de los candidatos, de los líderes nacionales y de las propuestas de los partidos». Esto no quiere decir que la joven vaya a ir a ciegas a votar. «Me interesa saber qué proyectos tienen para la ciudad, para el mantenimiento de su limpieza y sobre todo en educación». Reconoce que «no sigo mucho la política municipal». «Miro, leo y me voy informando» para cuando llegue el día del estreno como votante, agrega. Por el momento, de los que ha ido asimilando se atreve a deducir que «Segovia no puede presumir demasiado de haber tenido grandes políticos estos años». «Parece que la ciudad está toda de obras, no dan un respiro», señala en clave crítica. Carlota asegura que no se ve en un futuro en el mundo de la política; pero valora la democracia y la apertura del abanico de los partidos políticos entre los que elegir. Sin embargo, precisa que «las propuestas son parecidas», sobre todo cuanto mayores son las siglas. «Me llega más la forma de solventar los problemas sociales, como por ejemplo la inmigración o el trato que se da al feminismo», concluye la nueva electora.