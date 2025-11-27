El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viviendas en el barrio de San Cristobal en Madrid. José Ramón Ladra.

Pobreza energética: un 17% de las familias no puede mantener su casa a una temperatura adecuada

La cifra dobla la media de la UE, con un 14,2% de los hogares que ya impaga facturas, frente al 9% en la región

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:05

Comenta

Calentar la casa en invierno o refrescarla en verano sigue siendo un auténtico lujo para buena parte de la población española. Tanto, que más de ... un 17% de las familias españolas no pueden mantener una temperatura adecuada en su hogar, doblando el 9% que de media registran las viviendas en el conjunto de la Unión Europea (UE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una árbitra usa el protocolo antiviolencia en un partido juvenil en Valladolid: «Payasa, hija de puta, sinvergüenza»
  2. 2 Muere una mujer de 78 años tras precipitarse desde un balcón en Parquesol
  3. 3 Atribuyen al asesino de Eli ocho delitos en Medina de Rioseco y Villabrágima
  4. 4

    Evacúan una empresa de Boecillo por una nube roja generada por una reacción química
  5. 5

    Instalan nuevos bolardos en el acceso a las rotondas de La Cistérniga para evitar la invasión de carriles
  6. 6 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  7. 7

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  8. 8

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en cinco años
  9. 9 Vuelve el mercado navideño a la Plaza Mayor: oferta, horarios y días de apertura
  10. 10 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Pobreza energética: un 17% de las familias no puede mantener su casa a una temperatura adecuada

Pobreza energética: un 17% de las familias no puede mantener su casa a una temperatura adecuada