El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros EFE

El Gobierno incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda

Prevé construir 1.300 viviendas ubicadas en Madrid, Sevilla, Córdoba, Denia, Huesca, Zaragoza, Segovia y Burgos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 14 de octubre 2025, 13:19

Comenta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la incorporación de ocho terrenos e infraestructuras procedentes del Ministerio del Interior y que hasta ahora eran ... terrenos penitenciarios a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), el organismo que el Ministerio de Vivienda ha convertido en promotora de vivienda pública y sobre la que el Ejecutivo está haciendo girar sus políticas de ampliación y construcción del parque público en los próximos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  4. 4 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  5. 5

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  8. 8

    Intervienen armas blancas, entre ellas un machete, en la zona de San Miguel
  9. 9

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  10. 10 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Gobierno incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda

El Gobierno incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda