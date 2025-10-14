El Gobierno incorpora el terreno de ocho antiguas prisiones a la empresa pública de vivienda
Prevé construir 1.300 viviendas ubicadas en Madrid, Sevilla, Córdoba, Denia, Huesca, Zaragoza, Segovia y Burgos
Martes, 14 de octubre 2025, 13:19
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la incorporación de ocho terrenos e infraestructuras procedentes del Ministerio del Interior y que hasta ahora eran ... terrenos penitenciarios a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), el organismo que el Ministerio de Vivienda ha convertido en promotora de vivienda pública y sobre la que el Ejecutivo está haciendo girar sus políticas de ampliación y construcción del parque público en los próximos años.
Se trata de 1.332 viviendas protegidas que se ubicarán en Madrid, Sevilla, Córdoba, Denia (Alicante), Huesca, Zaragoza, Segovia y Briviesca (Burgos). Uno de los espacios más emblemáticos sobre el que se edificará es la antigua cárcel de Carabanchel (Madrid), donde se espera levantar 508 casas sobre una parcela de 27.000 metros cuadrados. Sobre el resto de espacios se prevé construir 144 viviendas en la antigua prisión de Córdoba, 145 en la de Denia, 140 en Huesca, 64 en Zaragoza, 53 en Segovia y 8 en Briviesca.
Se trata del tercer paso impulsado por el departamento que dirige Isabel Rodríguez. La primera fue la transformación de antiguos terrenos militares para viviendas -17 cuarteles en los que ahora hay proyectos de vivienda- y en julio el traspaso de suelos y pisos de la Sareb con 40.000 viviendas de Sareb y de 2.400 suelos sobre los cuales se prevén construir otras 55.000 viviendas para alquileres asequibles.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión