El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Anuncios de viviendas en una inmobiliaria. M. Salguero

Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF

Hacienda lo determina ahora así en una resolución para las adquisiciones anteriores a 2013 que sirve para unificar criterio y que abre la puerta a miles de devoluciones

E. Martínez

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

Los contribuyentes que firmaron una hipoteca antes de 2013 pueden deducir en la declaración de la Renta la amortización del préstamo realizada con el dinero ... obtenido de la posterior venta del inmueble. Así lo ha establecido el Tribunal Económico-Administrativo Central (Teac), dependiente del Ministerio de Hacienda, en una resolución que unifica criterios y abre la puerta a miles de devoluciones. Se podrán acoger a dicha deducción aquellos que firmaran su hipoteca antes del 31 de diciembre de 2012 y se podrán revisar los ejercicios no prescritos, es decir, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  3. 3 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  4. 4 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  5. 5 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  6. 6 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  7. 7 ¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Valladolid? El gran encendido y cómo ha cambiado en los últimos años
  8. 8

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  9. 9

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  10. 10

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF

Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF