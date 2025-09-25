El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oficina inmobiliaria EFE

Endurecer el registro horario agravará el problema de la vivienda si no se flexibilizan las horas extra

La patronal de la construcción pide al Gobierno que permita a la negociación colectiva la posibilidad de ampliar las horas extras para que España se equipare a la media europea

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:35

El refuerzo del registro horario, que por el volumen de horas extra que aflorará, amenaza con desbaratar los planes del Gobierno para tratar de ... atajar el problema de la vivienda. La patronal de la construcción teme que este endurecimiento impulsado por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz solo empeorará la limitación de España -cuyo techo está en 80 horas anuales- frente a la media de 450 horas de la Unión Europea y que, según sus cálculos, hundiría hasta un 27% el salario de los trabajadores en almenos unos 7.000 euros anuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Trasladan a Valladolid a otra víctima de una brutal paliza en Isla Dos Aguas
  2. 2 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  3. 3

    Piden colaboración para identificar al conductor del patinete que les atropelló
  4. 4

    A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín
  5. 5 Hallan muerto al octogenario desaparecido de la residencia de mayores de Tábara
  6. 6 El restaurante de Palencia que ha entrado en la guía Michelin 2025
  7. 7 Investigadas dos vecinas de Mojados por el ataque de dos perros peligrosos a un samoyedo
  8. 8

    El peregrinaje de los vecinos de Laguna ante el abandono de su comunidad: «No nos vamos a rendir»
  9. 9 Muere Mariví Fernández, periodista que trabajó durante años con María Teresa Campos
  10. 10

    ¿Por qué el juez deja en manos de un jurado la suerte de la mujer de Sánchez?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Endurecer el registro horario agravará el problema de la vivienda si no se flexibilizan las horas extra

Endurecer el registro horario agravará el problema de la vivienda si no se flexibilizan las horas extra