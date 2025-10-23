El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edificios de vivienda en la zona norte de Madrid. Efe

El colapso de la oferta provoca la primera caída en la compra de viviendas en más de un año

En agosto se vendieron 47.697 casas, un 3,4% menos y la cifra más baja desde la pandemia, frente a una demanda que sigue disparada tal y como refleja el aumento en la firma de hipotecas

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:17

Primeros síntomas, aunque todavía moderados, de un posible frenazo en el mercado inmobiliario. La evidente falta de oferta -con un ritmo de construcción que no ... ha podido seguir el ritmo de la creación de hogares- y unos precios disparados ha provocado la primera caída en la venta de viviendas de los últimos 13 meses. En concreto, en agosto se vendieron 47.697 casas, un número que es un 3,4% inferior al registrado el año anterior. Y también la cifra más baja desde agosto de 2020, en plena pandemia.

