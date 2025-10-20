Los alquileres disparados ya afectan a toda España: casi el 40% supera los 1.500 euros

El mercado del alquiler en España se ha disparado. Y ya no solo afecta a las zonas más pobladas o turísticas, sino que esta crisis habitacional afecta a prácticamente todos los rincones del país ... . El último informe de Pisos.com así lo corrobora: el 37% de las viviendas de alquiler tienen un precio superior a los 1.500 euros al mes y ya es el segmento de precio más numeroso del mercado.

La franja entre 1.000 y 1.500 euros representa el 24% del total de las viviendas, es decir, que seis de cada diez casas en España se alquila por más de 1.000 euros al mes, casi lo mismo que el salario mínimo en España. Por debajo de 700 euros solo se alquilan el 12% del total de las viviendas de toda España, «lo que evidencia la escasez de oferta en el segmento más económico del mercado», asegura el análisis de Pisos.com.

Es más, hay en cinco comunidades que prácticamente no hay ninguna casa por debajo de 700 euros. Es el caso de la Comunidad de Madrid (0%), Baleares (0%), País Vasco (1%), Canarias (3%) y Cataluña (3%).