El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente estadounidense, Donald Trump, junto a su homólogo chino, Xi Jinping, en una foto de archivo. Reuters

Trump amenaza con un «incremento masivo» de aranceles a China

Asegura que «no hay razones» para reunirse con Xi Jinping en las próximas semanas después de que Pekín haya endurecido las exportaciones de tierras raras

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:46

Comenta

Cuando parecía que la escalada sin precedentes de la guerra comercial que Donald Trump emprendió hace meses con el Gobierno chino como principal objetivo había ... llegado a su fin, el presidente estadounidense ha vuelto a sembrar el caos este viernes tras amenazar con elevar de manera «masiva» los aranceles al país asiático. Además ha asegurado que ya no ve motivos para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en las próximas semanas, un encuentro que estaba programado para dentro de dos semanas en Corea del Sur.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  2. 2 Tiendas y supermercados que abrirán en Valladolid el lunes 13 de octubre
  3. 3 Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid
  4. 4

    Cae una red de ciberestafa para «robar a las abuelas» con un vallisoletano entre los detenidos
  5. 5 El hotel donde se celebrará la boda de Stella Banderas, reconocido con un prestigioso galardón
  6. 6

    El asesino confeso de Teresa pide perdón a la familia «por el terrible acto que cometí»
  7. 7 Si has perdido un sobre con tu nómina de septiembre, contacta con la Policía Municipal
  8. 8 Un menú diferente cada día con cocina de aprovechamiento en pleno barrio de La Rondilla
  9. 9 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  10. 10

    La nueva ley de movilidad y el soterramiento: más años de trámite y menos financiación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trump amenaza con un «incremento masivo» de aranceles a China

Trump amenaza con un «incremento masivo» de aranceles a China