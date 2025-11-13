El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. E. P.

La web de Díaz para evaluar los riesgos de las empleadas de hogar colapsa ante la avalancha de solicitudes

La plataforma gratuita para cumplir con esta nueva obligación de tener un plan de prevención laboral que entra en vigor este viernes se cae durante varias horas

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:16

Comenta

Faltan apenas unas horas para que entre en vigor la nueva obligación que tienen los hogares que cuenten con una empleada doméstica contratada: demostrar que ... han cumplido con el trámite de evaluar sus riesgos laborales y, en caso de ser necesario, implementar medidas de mejora, so pena de una multa que podría ascender incluso hasta los 49.000 euros. Así lo impulsó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y desde este viernes -más de un año después de ser aprobada la nueva norma- la inspección de Trabajo podrá actuar y sancionar a las familias que no tengan un documento firmado por ambas partes que demuestre que lo tienen todo en regla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  2. 2

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  3. 3

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  4. 4

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  5. 5 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  6. 6

    Urbanismo tumba el segundo recurso vecinal contra los 114 pisos para jóvenes de Parquesol
  7. 7

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  8. 8

    Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid
  9. 9 Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid
  10. 10

    Las Eras recupera el solar junto a la antigua comisaría para acoger cincuenta viviendas para jóvenes en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La web de Díaz para evaluar los riesgos de las empleadas de hogar colapsa ante la avalancha de solicitudes

La web de Díaz para evaluar los riesgos de las empleadas de hogar colapsa ante la avalancha de solicitudes