Las empleadas de hogar son uno de los colectivos más afectados por la subida del salario mínimo. R. C.

UGT y CC OO piden una subida del salario mínimo de 89 euros al mes hasta los 1.273 euros

Los sindicatos defienden ahora que esta renta sí debe tributar por IRPF y por eso reclaman un incremento del 7,5%

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:27

UGT y CC OO ya han puesto encima de la mesa cuál es la subida de salario mínimo interprofesional (SMI) que defenderán para 2025: un ... incremento de 80 euros al mes para situar esta renta que afecta a los trabajadores más vulnerables hasta los 1.273 euros brutos al mes repartidos en catroce pagas, un total de 17.822 euros brutos al año.

