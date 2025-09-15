El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicpresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Trabajo asegura que el control horario garantizará la protección de datos de los empleados

El departamento de Díaz da por hecho que el reglamento será impugnado en los tribunales por la patronal

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:37

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pasa a la acción para defender el registro digital de la jornada de trabajo. ... El departamento que dirige es consciente de que la patronal dará la batalla jurídica para impedir esta reforma, pero aleja las dudas sobre la posible violación de la ley de protección de datos de los trabajadores a la que aluden desde el entorno empresarial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  3. 3

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  4. 4 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  5. 5

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  6. 6

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  7. 7 La alerta de un vecino frustra un intento de okupación de una vivienda baja en Barrio España
  8. 8

    Con esclerosis y discapacidad del 70%, su esposa enferma y sin plaza en la residencia de su localidad
  9. 9 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  10. 10

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trabajo asegura que el control horario garantizará la protección de datos de los empleados

Trabajo asegura que el control horario garantizará la protección de datos de los empleados