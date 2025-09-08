El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajadores de la fábrica de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz E. C.

La subida del SMI y la escalada de las cotizaciones mantienen al alza el coste laboral

El gasto por hora trabajada creció un 5,4% en el segundo trimestre respecto al año pasado y el pago de los salarios, por impacto del SMI, un 5,1%, según el INE

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:44

El incremento de los sueldos por el impacto de las subidas del salario mínimo interprofesional y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social ... mantienen al alza la escalada del coste laboral. Así lo refleja el Índice de Costes Laborales Armonizado, que mide el coste por hora trabajada bajo estándares europeos- y aumentó un 5,4% en el segundo trimestre -un repunte de 3,5 puntos respecto al trimestre anterior y el mayor aumento desde mediados de 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  2. 2

    El fuego calcina de madrugada varios coches a las puertas de un taller de Santovenia
  3. 3

    Convocan once protestas simultáneas contra Israel y llaman a «tomar las calles» al paso de la Vuelta por Valladolid
  4. 4

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  5. 5

    Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
  6. 6

    Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón
  7. 7 ¿Tengo que llevar efectivo a las casetas regionales? Si quieres butifarra, sí
  8. 8 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  9. 9

    El récord más dulce del mundo se queda en Valladolid
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Domingo 7 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La subida del SMI y la escalada de las cotizaciones mantienen al alza el coste laboral

La subida del SMI y la escalada de las cotizaciones mantienen al alza el coste laboral